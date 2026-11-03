מחנה השינוי חייב להחליט מה הוא מבקש לשנות. מנהיגות נדרשת להציג דרך, לשכנע ולהגן על בחירותיה, גם מול מתקפות נתניהו. הציבור נתן לנבחריו מנדט לפעול, לא להמתין לאישור מיריבם. הצבענו כדי לשנות את חיינו. איננו צריכים להתנצל על כוחנו, ואיננו מוכנים לשלם על השתתפותנו בהדרה ובהפקרה. עבורנו, השנים הבאות הן החיים עצמם.