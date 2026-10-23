נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ראש מועצת הר חברון אלירם אזולאי, בעקבות פיגוע הירי שאירע הבוקר ביהודה. מבית הנשיא נמסר כי "הנשיא ביקש לחזק את ידיהם של ראש המועצה ושל תושבי הר חברון, וציין כי עם ישראל כולו מתפלל לרפואתם ולהחלמתם של הפצועים ומחזק את המשפחות. הנשיא חיזק את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון הפועלים בגבורה בכל הגזרות, והביע תודה והערכה ללוחמים שבנחישותם חיסלו את המחבלים הנתעבים. ראש המועצה סקר בפני הנשיא את פרטי האירוע וסיפר כי בזכות נחישותם ופעולתם המהירה של לוחמי צה״ל, נמנע אסון כבד ופיגוע רחב היקף".