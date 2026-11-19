טרגדיה בעמק המעיינות: בבית החולים העמק בעפולה נקבע מותו של רני (רענן) אלון (72), שנפצע קשה כשקפץ ככל הנראה לשחייה במעיין חונזיר (עין נזם) שבין טירת צבי לשדה אליהו בצפון. אלון, שהיה ראש בית המדרש מבוע, נאבק על חייו במשך שבועיים במחלקה לטיפול נמרץ, עד שהפגיעה הקשה הכריעה אותו. הוא יובא היום (חמישי) בשעה 14:00 למנוחות בקיבוצו טירת צבי.

רני אלון ( צילום: באדיבות המשפחה )

אלון נולד בכפר הרואה שבעמק חפר לתמר ונתן אלון, שנמנו עם מקימי קיבוץ עין הנצי"ב. הוא היה חניך בתנועת הנוער בני עקיבא, ובגיל 16, בעת שהיה במחנה קיץ של התנועה, הכיר את נעמי. מאז הם יצאו יחד, ובעת ששירת בנח"ל, בגיל 20, הם נישאו. בני הזוג הגיעו ב-1980 לקיבוץ טירת צבי עם שני ילדיהם הצעירים, ובקיבוץ נולדו להם עוד שבעה ילדים.

מכריו של אלון סיפרו כי הוא תמיד אמר על משפחתו "אני מיליונר", ומאז שהפך לסבא אמר לכולם "אני מיליארדר". הוא הקים שבט לתפארת עם תשעה ילדים, 44 נכדים וארבעה נינים שרובם ממשיכים לגור בטירת צבי.

"איש של אנשים, של ידע, של סקרנות ושל תחומי עניין בלתי נגמרים, פעל רבות להקמת מכינות שונות, כדי שלכל בוגר של מערכת החינוך יהיה מוסד מתאים", ספדו במשפחה. "בשני העשורים האחרונים עבד והיה חלק בלתי נפרד ממדרשת מבוע ומכינת עין פרת. הוא התחיל כראש התוכנית, המשיך כראש בית מדרש ובפנסיה המשיך להיות זמין ללימוד בחברותות בבתי הבוגרים, נתן לכל אחד את התחושה שהוא הכי יקר וקרוב".