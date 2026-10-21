השרה לשוויון חברתי ולקידום מעמד האישה מאי גולן (הליכוד) התייצבה היום (רביעי) לחקירה באזהרה במשרדי יחידת להב 433 בלוד, במסגרת "פרשת הכספים" שמייחסת לה חשדות לקבלת שוחד בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים והגשת תצהיר כוזב . לפי גורמים במשטרה, ישנן ראיות לביסוס כתב אישום נגד גולן.

בחודש יוני השנה הודיעה המשטרה כי החקירה נגד גולן הסתיימה ושהתיק הועבר לפרקליטות להחלטה על העמדה לדין. הפרקליטות ביקשה מהמשטרה לבצע השלמות חקירה, ובשל כך זומנה השרה לתשאול נוסף באזהרה בלהב 433.

גולן, שנדחקה למקום לא-ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת ה-26, סירבה עד כה להתייצב לחקירה אף שזומנה כמה פעמים והתחמקה. הפרקליטות ביקשה מחוקרי להב 433 לתת לה הזדמנות נוספת להתייצב לחקירה, לעמת אותה מול החשדות שהצטברו נגדה ולקבל את גרסתה בפרשה.

השרה גולן ( צילום: שלו שלום )

לפני ארבעה חודשים הודיעה כאמור היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 על סיום חקירת "פרשת הכספים". החקירה עסקה בחשד שעובדי המשרד לשוויון חברתי היו מעורבים בקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.

בספטמבר 2025 נחשפה הפרשה, אז הפכה החקירה לגלויה עם הפשיטה על משרדי השרה בירושלים ומעצרם של שישה ממקורביה, בהם היועצת של גולן, עדי חודפי-ביטון; אלעד אוחנה; ענבל גבאי; חבר מועצה לשעבר במגדל העמק, חיים מנחם; ויועצה הפרלמנטרי של גולן לשעבר, עו"ד אהוד גבאי. כבר אז הודיעה גולן כי אין בכוונתה להתייצב לחקירה, וטענה כי "כל חטאם של העצורים הוא שהם מקורבים אליי".