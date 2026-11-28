כשעתיים לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא מוכן להיות שני ברוטציה , יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט פרסם תגובה ראשונה שבה אמר כי הוא מוכן "לבחון ביממה הקרובה" את רצינותו של נתניהו להקמת ממשלת אחדות - והזמין אותו למו"מ עוד הלילה, במלון דן אכדיה בהרצליה שבו לדבריו הוא שוהה כעת עם צוות המו"מ של ישר. איזנקוט הדגיש כי הסוגיות המהותיות הן אלו שצריכות להיות במוקד ולא סוגיית הרוטציה, וטען שהליכוד טרם השיב להצעה חשאית שהועברה אליו כבר ביום ראשון, עם "פשרות משמעותיות מצידנו". הוא הבהיר כי בכל מקרה, בכוונתו להשביע ממשלה חדשה "בימים הקרובים". בהמשך נמסר מטעם איזנקוט כי הוא קיים הערב "שיחות עדכון עם כל ראשי מפלגות השינוי והתיקון".

על רקע האזהרות של שותפי איזנקוט ב"גוש השינוי" ולפיהן הצעת נתניהו היא תרגיל פוליטי שמטרתו לסכל הקמת ממשלה בלעדיו, בליכוד העריכו עוד לפני פרסום תגובתו שיו"ר ישר "לא באירוע" ושבכוונתו להמשיך בתוכניתו המקורית. הערב, אחרי התגובה שפרסם, טענו בליכוד שנתניהו ניסה להתקשר לאיזנקוט לפני הכרזתו על נכונות להיות שני ברוטציה ולא נענה, וניסה גם לאחר מכן. "בינתיים כבר 3 שעות גדי לא חזר לשיחה", טענו בליכוד, והוסיפו שרה"מ מחכה שאיזנקוט יחזור אליו לתיאום פגישה. "ראש הממשלה נתניהו נכון להגיע לשיחת מו״מ עם גדי איזנקוט הלילה או מחר בבוקר, בהתאם לאפשרויות של לו״ז ראש הממשלה, ממתינים שגדי יענה", אמרו בליכוד.

גלריה נתניהו ואיזנקוט. יו" ישר מוכן "לבחון את מידת הרצינות" ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בתגובתו מסר איזנקוט: "האחדות לה ישראל זקוקה, לה אני נכון ועבורה אני מוכן לשלם מחירים פוליטיים - היא אחדות בין אזרחי ישראל על בסיס ערכים; אחדות של דרך חדשה ואחרת, שתוקיר ותעלה על נס את הסולידריות הישראלית אותה אני רואה כרכיב בסיסי בביטחון הלאומי של ישראל", מסר איזנקוט בהודעתו. "לכן, ביום ראשון האחרון הועברה הצעה מפורטת לנתניהו בציר חשאי, שהוקם לבקשתו, שכללה התייחסות לנושאי מהות.

"בחלקם, כפי ששיתפתי אתכם לפני כניסת השבת, הועברו עמדות פשרה משמעותיות מצידנו. כל זאת, בטרם חתמנו על הסכם קואליציוני אחר. עד רגע זה לא הוחזרה אלינו תשובה לנושאים אלו. מזה כשלושה שבועות צוותי ואני מציעים ומנסים לנהל משא ומתן אמיתי, כן ומואץ אך נתקלים בסירוב והתחמקות. בזמן שחלף גובשו קווי היסוד של הממשלה שבכוונתי להביא להשבעה בימים הקרובים והם יהוו בסיס לכל ממשלה עתידית בראשותי.

"אם הליכוד נכון לאחדות אמת, אני נכון לבחון ביממה הקרובה את מידת הרצינות שלו ומזמין את נתניהו ואת צוותו, עוד הלילה, למלון דן אכדיה בהרצליה, שם אני נמצא עם צוות המו״מ שלי, לניהול משא ומתן אמיתי ומואץ על קווי יסוד ונושאי מדיניות - על בסיס ההצעה המפורטת, לה נתניהו טרם השיב. אני מחויב לאזרחי ישראל, כולל אלו שלא הצביעו לי ולשותפיי - להמשיך ולפעול על מנת להביא להקמת ממשלה טובה לכלל אזרחי ישראל כבר בימים הקרובים".

עו"ד מיכאל ראיבלו, יו"ר צוות המו"מ של הליכוד, בכניסה למלון דן אכדיה בהרצליה, בפתח השיחות עם ישר השבוע. איזנקוט קרא לנתניהו לבוא לשם עוד הלילה ( צילום: יריב כץ )

הודעתו מגיעה כאמור שעתיים אחרי שנתניהו הצהיר לראשונה כי יהיה מוכן לכך שאיזנקוט יהיה ראשון ברוטציה כראש ממשלה. נתניהו לא פירט מהי מסגרת הזמנים שהוא מוכן שלפיה הרוטציה תתנהל, כלומר לא הבהיר אם הוא מסכים שאיזנקוט יכהן שנתיים מלאות כראש ממשלה לפני מימוש הרוטציה. "הליכוד בהנהגתי היא המפלגה הגדולה ביותר במדינה, בפער גדול של רבע מיליון יותר מצביעים מאשר מפלגתו של איזנקוט. מטבע הדברים אני צריך להוביל את ממשלת האחדות, או לפחות להיות ראשון ברוטציה", אמר נתניהו.

"אך נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכול בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי". הוא שלח מסר לאיזנקוט: "אני מצפה שלנוכח הסכמתי זו נפתח מיד במו"מ אמיתי, כנה ומואץ שבו תהיה נכונות דומה לפשרות ולוויתורים גם בצד השני, להקמת ממשלת האחדות הלאומית שתהדוף את הסכנות ותבטיח את ביטחון ישראל ועתידה".

מאחורי הקלעים הופעלו על נתניהו לא מעט לחצים להודיע על נכונות להיות שני ברוטציה, וגם יו"ר צוות המו"מ הקואליציוני של הליכוד, עו"ד מיכאל ראבילו, תמך בכך. עם זאת, בליכוד יש מי שמעריכים כאמור שאיזנקוט "לא באירוע" וכי הוא ימשיך בתוכניתו המקורית להקמת ממשלה בלי נתניהו - עד סוף תקופת המנדט הנוכחית שלו המסתיימת ב-6 בדצמבר - ולפיכך ייתכן שבהצהרתו הערב ניסה למעשה נתניהו "לחשק" אותו אל מול ההבנה שהקמת ממשלה בלעדיו הולכת ומתקרבת.

איזנקוט בכנסת. חשף את "הציר החשאי" ( צילום: שלו שלום )

במקביל נודע הערב ל-ynet שמופעל על איזנקוט לחץ להודיע לנשיא יצחק הרצוג בקרוב מאוד, אולי כבר הערב, שעלה בידו להקים ממשלה - הכרזה שמרגע שתיעשה יהיה לו שבוע להציג הסכמים קואליציוניים. "זה מתחם את הזמנים, מכניס את כולם לציפוף שורות ובעיקר בולם את נתניהו", אמרו בגוש השינוי. איזנקוט מקיים עדיין התייעצויות בנושא.

מאחורי הקלעים, בצד של נתניהו, אחת ההצעות שהועלו היא שאיזנקוט ונתניהו "ייכנסו יחד לחדר" ויסגרו את כל הפרטים - בלי פגישה של צוותי המו"מ. כך או כך, אם אכן ייפתח משא ומתן בהתאם להצעת נתניהו - ראש הממשלה מעוניין לפי ההערכות להישאר בכיסאו בזמן אירוע אפשרי בקרוב מול איראן, ושאיזנקוט ייכנס לתפקיד רק לאחר מכן - אולם מדובר במכשול לא פשוט, כזה שמותיר זמן נוסף ל"מסמוס" המו"מ מבחינת איזנקוט.

הודעת נתניהו התקבלה בחשדנות רבה בגוש השינוי , כשיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הזהיר כבר שלשום שהיא צפויה וכי מדובר יהיה ב"תרגיל בלבד", שמטרתו תהיה לסכל הקמת ממשלה חדשה בלי נתניהו - ואז למשוך את המשא ומתן עד לרגע האחרון ולפוצץ אותו בניסיון להוביל לבחירות חדשות, כשהוא עדיין ראש ממשלת מעבר. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן היה הראשון להגיב הערב להצהרת נתניהו, ומסר: "‏די לשטיקים ולטריקים. נתניהו הפסיד. חובתנו לכבד את רצון הבוחר ולהקים ממשלת שינוי והצלה".

לפיד תקף, בנט בירך אך הדגיש: "כבדהו, חשדהו - ושוב חשדהו" ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

גם יאיר לפיד, מס' 2 בסיעת "ביחד" של נפתלי בנט שמקדם בכל הכוח את הרעיון של ממשלת אחדות עם רוטציה שבה איזנקוט יהיה ראשון, אמר ש"מדובר בעוד תרגיל עוקץ שקוף של רמאי סדרתי שרימה כל שותף והפר כל הסכם". עם זאת, בנט עצמו אמר שנתניהו קיבל "החלטה נכונה" - לצד אזהרה מ"מריחת זמן" ודרישה להקים ממשלה שלא תיכנע למפלגות החרדיות בנושא הגיוס, אם כי לא שלל כניסה שלהן - דרישה שמנוגדת להצהרת נתניהו הערב, ולפיה יש לקדם חוק גיוס בהסכמה עם החרדים. בנט קרא להקים ממשלה שתחולל "מהפכת משרתים" והוסיף: "הציבור המשרת והעובד יקבל מחדש את ההובלה של מדינת ישראל מידי מפלגות קצה מגזריות שאינן ציוניות".

"כעת חובת ההוכחה כי מדובר בכוונה אמיתית ולא במס שפתיים היא על נתניהו", אמר בנט. "אסור לאפשר מריחת זמן או דיוני סרק שמטרתם סיכול הקמת ממשלה בלעדיו. הזמן קצר. נתנהל תחת העיקרון: כבדהו, חשדהו, ושוב חשדהו. והעיקר, מהר. העקרונות לממשלת האחדות ברורים: הקמת ועדת חקירה ממלכתית; קציבת כהונת רה"מ ל-8 שנים; הגעה להסכמה על מערכת המשפט תוך עצירת הכניסה לתוקף של חוקי המהפכה המשפטית; קידום מהפכת המשרתים ואת הדאגה לחיילים שלנו; מתן מענה על צורכי צה״ל ותאפשר לישראל להגן על אזרחיה מפני אויבינו".

סמוטריץ' לצד נתניהו. "מוכן להיות ערב לסיכום שיושג" ( צילום: שלו שלום )

יו"ר הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' מסר מצדו כי הוא מוכן להיות "ערב לכל סיכום" שיושג מול איזנקוט: "הושטת היד של רה"מ נתניהו לאחדות היא אמיתית וכנה. אני יודע את זה כמי שישב איתו שעות רבות בנושא בימים האחרונים והיה שותף להתלבטויות ולהכרעה. אני מברך אותו על כך ומוכן להיות ערב לכל סיכום אליו הוא יגיע עם איזנקוט ושותפיו. אני קורא לגדי איזנקוט ולכל חברי הכנסת הציוניים בשמאל לזנוח את רעיון העיוועים של ממשלת מיעוט שנשענת על אויבי ישראל, להושיט יד חזרה לאחים ולהקים ממשלת אחדות לאומית רחבה".