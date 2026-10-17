עבריינים בסכנין מטילים אימה על תושבי העיר מזה כמה חודשים. הם יוצאים רעולי פנים בשעות הצהריים, הלילה והשחר ויורים לעבר בתים, מכוניות וחנויות, תוך שהם מטילים פחד וחרדה על התושבים. בזמן שההפקרות נמשכת, וכמות אירועים אלו הגיעה למאות, אין מי שעוצר את התופעה. היום (שבת) אלמונים תיעדו את עצמם יורים לעבר בית וכלי רכב - והפיצו ברשתות החברתיות:
תושבי העיר הפנו אצבע מאשימה כלפי הרשויות, ותהו "היכן כל הגורמים האחראים לנוכח המעשים הפליליים האלה? לפני ימים אחדים ירו לעבר רכושו של מנהל בית ספר, לאחר מכן לעבר ביתו של איש סולחה, ולפני כן איימו על בעלות חנויות. לא הגיע הזמן לשים סוף למעשים של הפחדנים והשפלים האלה? עד מתי ימשיכו תושבי סכנין לחיות תחת פחד, איומים וירי? מישהו צריך להתעורר ולפעול לפני שיתרחש אסון גדול יותר".
ממשטרת ישראל נמסר: "אנחנו נלחמים בפשיעה על כל צורותיה ומשקיעים את מלוא הכוחות והמשאבים כדי לעצור את הירי בסח'נין ולהביא את המעורבים לדין".
אחד הצית, שניים ירו - והרביעי צילם
כאמור, לא מדובר באירועים חריגים. ביוני האחרון כנופיה של ארבעה עבריינים ירתה ברחובות העיר והציתה מכוניות תוך שהיא מתעדת את עצמה. אחד הצית, שניים ירו - והרביעי צילם. תושבים אמרו אז, כי לפני כל "מבצע" פומבי כזה, העבריינים משתמשים ברחפן שבאמצעותו הם מוודאים שאין כוחות משטרה באזור שעשויים להפריע להם.
"אנו חיים במצב של טרור ופחד", אמר אז תושב העיר. "אין ביטחון אפילו בישיבה בחצר הבתים שלנו. יש משפחות שישנות במקלטים מחשש להיפגע מכדורים. כל הקריאות וההפגנות לא מרתיעות את העבריינים. התופעה נמשכת".
באפריל האחרון תיעדו עצמם רעולי פנים מסתובבים חמושים ברובי M-16 בסכנין, ופותחים בירי באוויר מול סניף בנק "מסד" בעיר. בהמשך תיעדו עצמם שופכים חומר דליק על רכב ומציתים אותו.
בנובמבר שעבר הפיצו עבריינים תיעוד של עצמם יורים לעבר בתים וחנויות בסכנין. את הסרטונים הם העלו ליוזר אנונימי ברשתות. חודש קודם לכן הציתו רעולי פנים שתי מכוניות בעיר, וגם כאן עלו הסרטונים לרשתות. גם בספטמבר 2025 תיעדו עצמם חמושים רעולי פנים מסתובבים בלילה בשכונת מגורים בסכנין ופותחים באש לעבר בתים, חנויות ומכוניות.