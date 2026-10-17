עבריינים בסכנין מטילים אימה על תושבי העיר מזה כמה חודשים. הם יוצאים רעולי פנים בשעות הצהריים, הלילה והשחר ויורים לעבר בתים, מכוניות וחנויות, תוך שהם מטילים פחד וחרדה על התושבים. בזמן שההפקרות נמשכת, וכמות אירועים אלו הגיעה למאות, אין מי שעוצר את התופעה. היום (שבת)

אלמונים תיעדו את עצמם יורים לעבר בית וכלי רכב - והפיצו ברשתות החברתיות: