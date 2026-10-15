הממשלה צפויה לאשר את הארכת המצב המיוחד בעורף עד אחרי הבחירות: שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקש להאריך את המצב המיוחד עד 3 בנובמבר. במסמך שהועבר לשרים ועליו הם יצביעו במשאל טלפוני דחוף, נכתב כי לפי גורמי ביטחון יש עדיין "סבירות גבוהה" לתקיפה על האוכלוסייה האזרחית.

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, העביר היום (חמישי) לחברי הממשלה את ההצעה של שר הביטחון להאריך את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בכל רחבי הארץ. ההכרזה הנוכחית הייתה אמורה לפוג ב-20 באוקטובר, לפי החלטת הממשלה מ-6 באוקטובר.

שיגור טילים מאיראן. "עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית"

בדברי ההסבר נכתב כי לנוכח חוסר הוודאות, בעיקר בזירות איראן ולבנון, קיימת לפי הערכת גורמי הביטחון "עדיין סבירות גבוהה" שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית. עוד נכתב כי לקראת מועד פקיעת ההכרזה ייבחן הצורך בהארכה נוספת, בהתאם להערכת מצב עדכנית. ההארכה תלויה באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

שר הביטחון הכריז על מצב מיוחד בעורף ב-28 בפברואר 2026, עם פתיחת מלחמת "שאגת הארי" נגד איראן. מאז הוארך תוקף ההכרזה בהחלטות ממשלה רבות. הכרזה על מצב מיוחד בעורף מאפשרת לפיקוד העורף להטיל מגבלות, בהן הגבלת לימודים והגבלת התקהלויות. כיום אין הנחיות כאלה בתוקף.