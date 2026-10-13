ממשלת הונגריה החדשה בראשות פטר מדיאר עשתה היום (ג') צעד ראשון בכל הקשור לביטול חוקים נגד הקהילה הלהט"בית שחוקקו בימי שלטונו של ויקטור אורבן , שהודח לפני חצי שנה מכס ראש הממשלה אחרי 16 שנות כהונה רצופות. הפרלמנט בהרכבו החדש, הנשלט על-ידי מפלגת "טיסה" של מדיאר, הצביע ברוב של 139 תומכים מול 51 מתנגדים בעד ביטול החוק שמאז שנת 2021 אסר בשם "הגנת הילד" כל אזכור של הומוסקסואליות וזהות מגדרית בסביבת קטינים.

גלריה רה"מ לשעבר אורבן ומצעד גאווה בבודפשט. הניח את היסודות לאיסור אירועים כאלה ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP, REUTERS/Yves Herman/File Photo )

ביטול החוק היום היה הסימן הברור ביותר עד כה לשינוי מדיניות בנוגע לזכויות להט"ב בהונגריה מאז כניסתו של מדיאר לתפקיד ראש הממשלה. האיחוד האירופי מיהר לברך על המהלך, וכינה אותו "איתות חשוב למחויבות של הונגריה לערכים המשותפים שלנו". הוא הדגיש כי "זכויותיהם של להט"בים הן זכויות יסוד בתוך האיחוד האירופי".

אף שמדיאר הוא יריב מר של אורבן, הוא עצמו פוליטיקאי שמרן, ואת רוב הקריירה הפוליטית שלו הוא העביר במפלגת "פידס" של אורבן, המתנגדת לערכים ליברליים, לפני שפרש ממנה, לדבריו בשל השחיתות הפושה, וערק לאופוזיציה. את ביטול החוקים היום הסביר מדיאר בכך שהתיקונים יביאו את הונגריה לעמוד בדין האירופי. הוא הציג את השינויים לא כהשבת זכויות להט"ב, אלא כחיזוק הכללים הקיימים להגנת הילד, "ללא קשר לנטייה מינית".

מפלגת "טיסה" של מדיאר, נזכיר, רשמה באפריל ניצחון היסטורי בבחירות לפרלמנט, שבו השיגה רוב מוחלט של יותר משני שלישים מהמושבים, המאפשר לה לעקוף כל צורך בתמיכה של מפלגת "פידס" של אורבן לצורך אישור חוקים. מאז עלייתה לשלטון פועלת ממשלתו של מדיאר לפרק את המערכות שבנה אורבן במהלך יותר מעשור וחצי שבהם שלט בהונגריה, מערכות שלדבריה הוא השתלט באמצעותן לחלוטין על התקשורת ועל מערכת המשפט והפך את הונגריה למדינה שאינה עוד דמוקרטיה מלאה.

ראש הממשלה החדש מדיאר. לא "השבת זכויות", אלא "חיזוק הכללים הקיימים" ( צילום: Bernadett Szabo/Reuters )

בשנים האחרונות לשלטונו כרסמה ממשלת אורבן עוד ועוד בזכויות הלהט"ב בהונגריה. תחילה אסרה בשנת 2020 להכיר משפטית בזהות המגדרית של טרנסג'נדרים, ובשנה שלאחר מכן העבירה חוק שאותו הציגה כתיקון לתקנות להגנת הילד שנועד להיאבק בניצול מיני של ילדים. החוק אסר על הצגה של הומוסקסואליות ושל זהות מגדרית השונה מהמין שנקבע בלידה או דיון בהם בפני כל אדם שטרם מלאו לו 18.

החוק ההוא עורר זעם בקרב פעילים ומנהיגים רבים באיחוד האירופי, שהאשימו כי הוא מדביק סטיגמה ללהט"בים, משווה באופן מרומז בין מערכות יחסים חד-מיניות לפגיעה מינית בילדים, וימנע מבני נוער להט"בים השרויים במצוקה את האפשרות להיחשף לתכנים שיסייעו להם להתמודד עם התבגרותם המינית ולהגיע לאנשים שיוכלו לסייע להם נפשית. בשנה שעברה הוחרפה החקיקה עוד יותר, והניחה יסודות גם לאיסור על קיומם של מצעדי גאווה.

באפריל השנה קבע בית הדין האירופי לצדק (ECJ), הערכאה השיפוטית העליונה של האיחוד, כי החוק מ-2021 הפר את "זהותו היסודית ביותר" של האיחוד. בעקבות אותה פסיקה התירה השנה משטרת הונגריה את קיומם של מצעדי הגאווה.

חוגגים את מצעד הגאווה בהונגריה ביוני השנה, אחרי עליית מדיאר לשלטון ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

התיקונים שהוכנסו היום לחוק מ-2021 יבטלו את הסעיפים הנחשבים הומופוביים וטרנספוביים, כך שיעמוד בפסיקת בית הדין האירופי לצדק. במקום זאת החוק יאסור כעת פורנוגרפיה, ניצול מיני ותכנים אחרים הנחשבים כבעלי פוטנציאל "לפגוע באופן חמור בהתפתחותו הגופנית, השכלית, הרגשית או המוסרית של הילד".