יו"ר מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הודיע היום (שלישי) על צירופו של ניסן זאבי, איש הצפון שהיה ממובילי המאבק לשיקום קו העימות וייסד את ארגון לובי 1701. ניסן הוא חבר קיבוץ כפר גלעדי הסמוך לגבול לבנון, שירת מאז 7.10 יותר מ-400 ימי מילואים כחבר כיתת הכוננות בקיבוץ, בזמן שמשפחתו פונתה מהבית.

בינתיים, יו"ר מפלגת בית ציוני-המילואימניקים, השר לשעבר חילי טרופר הבהיר בצורה הנחרצת ביותר עד כה שהמפלגה לא תשב תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הבחירות שיתקיימו באוקטובר. את הדברים אמר בסרטון שפורסם בעמוד המפלגה ברשתות החברתיות. טרופר פירט את העקרונות הבאים: "נהיה חלק רק מממשלה ציונית; נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שיקבלו את העקרונות שלה; לא נשב בממשלה של נתניהו".

טרופר מצהיר: "לא נשב תחת נתניהו" ( מתוך: חשבון ה-X של מפלגת "בית ציוני - המילואימניקים" )





במפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' תקפו בעקבות הצהרת טרופר: "ככה נראית האחדות המזויפת של טרופר והנדל, שמודיעים שהם מחרימים את אנשי הציונות הדתית, ולמעלה ממיליון מצביעי ליכוד שרואים ברה"מ נתניהו מועמד לראשות הממשלה. למעשה, טרופר שם אקדח על הרקה של המחנה הלאומי, ואומר: או שנתניהו יודח - או שאני ממליך את יאיר גולן לשר ביטחון ואת נעמה לזימי לחברת קבינט. זו לא אחדות. זו שנאת חינם וחזרה לחרמות המפלגים של 6 באוקטובר".

יו"ר מפלגת "האחדות", גלעד ארדן, התייחס גם הוא להצהרה של טרופר: "עכשיו הדברים ברורים: הצבעת טרופר - קיבלת יאיר גולן. רק מפלגת האחדות לא תשב באף ממשלה צרה אלא תביא להקמת ממשלת אחדות רחבה של שני הגושים. מי שרוצה אחדות, ימין אמיתי וגיוס אמיתי - יקבל אותם רק אצלנו".

בעקבות התגובות במערכת הפוליטית להכרזה, טרופר והנדל פרסמו התייחסות נוספת שבה הם ציננו את הטון הנחרץ: "ראינו שהסרטון שהוצאנו היום עשה קצת רעש. אז רק נעשה סדר, אנחנו בדיוק באותו מקום: רק ממשלה ציונית. נלך עם מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציונים. נתניהו מודיע שוב ושוב שהוא ממשיך עם הקואליציה שלו - קואליציה שתלויה בקולות לא ציונים, ולכן לא רלוונטי שנהיה חלק ממנה. אם תקום ממשלת אחדות רחבה של איזנקוט, בנט, ליברמן, נתניהו ואחרים - נהיה חלק ממנה .

"אבל זה לא בידים שלנו. בידים שלנו שתקום ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר ואנחנו עובדים בזה. יותר פשוט במקום לתקוף - לצפות בסרטון המלא ובעיקר שנתניהו וסמוטריץ' יודיעו: הדבר היחיד שישראל צריכה הוא ממשלה ציונית. גאים בדרך שלנו וגאים במאמץ להקים כאן ממשלה ציונית".

גלריה ניסן זאבי לצד בנט: "נכנס לפוליטיקה כדי להיות הקול של תושבי הצפון" ( צילום: דוברות "ביחד" )

120 ואחת "נתניהו מכר את הצפון עבור אינטרסים לא ברורים" | ניסן זאבי נלחם על הבית שלו 42:34 עקבו אחר הפודקאסט

בהודעה על צירופו של זאבי, מפלגת ביחד כתבה כי הוא דור שלישי לחלוצי ההתיישבות בגליל, שהקים במהלך המלחמה את תנועת "הביתה - חוזרים לגליל" ואת "לובי 1701" במטרה לייצג את תושבי הצפון במאבקם להשיב את הביטחון ולפתח את חבל הארץ, ביתר שאת לאחר המלחמה. "ניסן מביא עימו ניסיון רב בעבודה ציבורית, לאחר ששימש כיועץ בכיר למספר שרים וחברי כנסת. בהמשך עבר למגזר העסקי ומילא תפקידי ניהול בכירים בתחומי ההשקעות והחדשנות", נמסר.

בנט מסר כי הוא "גאה לצרף את ניסן, לוחם ויזם בנשמתו, לנבחרת התיקון של מדינת ישראל. ניסן נלחם באופן מעורר השראה כבר שלוש שנים - תחילה על הבית, ואחר כך לשיקום הצפון כולו. את הרוח האיתנה שהכניס לצפון מאז 7.10, ניסן יביא לנבחרת התיקון של המדינה".

זאבי עצמו מסר בעקבות ההצטרפות: "אחרי שלוש שנים של מאבק על הבית, 400 ימי מילואים וממשלה שהתנתקה מהצפון, הבנתי שאי-אפשר עוד לעמוד מהצד – הגיע הזמן להיכנס לזירה, לייצג את קו העימות במקום שבו מתקבלות ההחלטות על העתיד שלנו ולדאוג לגליל מבפנים. אני מצטרף לנפתלי בנט כי מדינת ישראל זקוקה עכשיו למנהיג עם ניסיון, יכולת ניהול ובעיקר יכולת ביצוע. אני נכנס לפוליטיקה כדי להיות הקול של תושבי הצפון, להחזיר את התקווה, לחזק את הגבולות ולבנות את הבית שלנו מחדש".

ליאת כהן רביב, יו"ר תנועת "מצפינים", בירכה על הצטרפותו של זאבי ל"ביחד": "שמחה מאוד לראות את ניסן זאבי מצטרף לנבחרת שתהיה משמעותית בקדנציה הבאה. עם העשייה שלו למען הצפון אי אפשר להתווכח, אני מעריכה מאוד את המחויבות, העקשנות והלב שהוא מביא איתו, ומאחלת לו הצלחה גדולה. אבל מבחינתי ומבחינת 'מצפינים' יש כאן סיפור גדול יותר מאדם כזה או אחר וממפלגה כזו או אחרת: הגליל חייב להיות מיוצג סביב שולחנות קבלת ההחלטות של מדינת ישראל. לא כאורח, לא כנושא שמגיעים לבקר בו אחרי מלחמה - ולא באמצעות אנשים שמכירים את הצפון בעיקר ממצגות וסיורים".

הסלוגן החדש של ש"ס - שהכעיס את אבי מעוז

במקביל, מפלגת ש"ס חשפה את הסלוגן שלה לקראת הבחירות, עם המסר: "דרך אמונה בחרתי". לפי המפלגה, הסלוגן "בסימן אמונה ואחדות עם ישראל. במרכז הקמפיין עומד החיבור של עם ישראל לאמונה בבורא עולם ולזהותה היהודית של מדינת ישראל". יו"ר ש"ס אריה דרעי הסביר: "הסלוגן 'דרך אמונה בחרתי', פסוק מספר תהילים, מבטא את מקור כוחו של עם ישראל – האמונה בבורא עולם. במהלך המלחמה ראינו התעוררות רוחנית וכמיהה גוברת, במיוחד בקרב הדור הצעיר, להתחזק באמונה ובזהות היהודית. ש"ס היא המפלגה היחידה הנאבקת על זהותה היהודית של מדינת ישראל".

הסלוגן החדש של ש"ס - שכבר נמצא בשימוש של נעם ( צילום: מפלגת ש"ס )

( צילום: מפלגת נעם לישראל )

זמן מה אחרי שבש"ס השיקו את הסלוגן החדש, התברר כי בדיוק אותו נוסח כבר נמצא בשימוש של מפלגת "נעם". יו"ר "נעם" אבי מעוז עקץ את ש"ס ברשת X: "מברכים את מפלגת ש"ס על הצטרפותם לקמפיין של מפלגת נעם לישראל. רק שימו לב, כשמעתיקים וגונבים, הפסוק כבר לא 'מהמקורות'… שמחים שגם אתם, כמו כל עם ישראל, הבנתם היכן הדרך והאמונה האמיתית ואת חשיבות המאבק על הזהות היהודית של מדינת ישראל".

במפלגת "נעם לישראל" אף פנו במכתב התרעה לש"ס, ומסרו כי "לאור העתקת הקמפיין של מפלגת 'נעם לישראל' ע"י ש"ס, נעם לישראל הוציאה מכתב התרעה רשמי למפלגת ש"ס בדרישה להפסיק כל שימוש בקמפיין המועתק. במפלגה עלו עם קמפיין שבמרכזו הסלוגן 'בדרך אמונה בחרתי' כבר בתחילת השבוע ברחבי הערים ובו הוצגה פניה לקהל המסורתי והחרדי ועם ההבטחה 'באמונה!' - תיקון וריסון מערכת המשפט, שמירה על עולם התורה, חינוך ערכי ותקצוב שוויוני, שליחי ציבור ישרים ומסורים.