אתר החדשות "איראן אינטרנשיונל", המזוהה עם האופוזיציה ופעל מלונדון, חשף את זהותם של שישה אנשי דת שיעים מתאילנד שהגיעו ללמוד באיראן, וגויסו על ידי כוח קודס של משמרות המהפכה ויחידה 910 של חיזבאללה, כדי להוציא פיגוע בשגרירות ישראל בבנגקוק - מזימה שבסופו של דבר סוכלה. השישה למדו באוניברסיטת אל מוסטפא בעיר קום, מוסד אקדמי שהוקם ב-2008 לייצוא המהפכה האיסלאמית והוטלו עליו סנקציות אמריקניות בשל קשריו לכוח קודס.
על פי מקורות שצוטטו בדיווח, האחראי על הכשרת המגויסים באיראן הוא אזרח לבנוני בשם מוחמד חסן, ואילו על תכנון הפיגוע וההכוונה המבצעית הופקד המחבל הלבנוני מאג'ד עבדאללה, המוכר כפאדי כסאב או "אבו חסן". כסאב, בכיר ביחידה 910 האחראית על פיגועים בעולם, עמד בעבר מאחורי ניסיונות טרור בקפריסין, בולגריה, ארה"ב וקנדה, ולפני 14 שנים אף תכנן פיגועים בבנגקוק באמצעות חוליה שנתפסה עם ארבעה טונות של חומרים לייצור פצצות.
לפי הפרסום, כסאב החל לגייס סטודנטים באוניברסיטת אל מוסטפא בעיר קום באיראן, בסביבות שנת 2020, בסיוע כוח קודס ופעילותו בתאילנד החלה לפחות בשנת 2012. באותה שנה הוא נכנס למדינה תחת שם בדוי, במטרה לתכנן ולפקח על פיגועים נגד יעדים ישראליים בבנגקוק. המקורות ציינו כי חוסיין אטריס, אזרח שוודי-לבנוני שנעצר באותה שנה בנמל התעופה של בנגקוק, היה אחד מפעיליו. אטריס הוביל את המשטרה התאילנדית למחסן מחוץ לבירה, שבו אוחסנו חומרים להכנת מטעני חבלה ובשנה שלאחר מכן, הרשיע אותו בית משפט בתאילנד בהחזקה בלתי חוקית של החומרים.
בראש הרשת התאילנדית, לפי הדיווח, עמדו סלמאן חוסייני, שגויס כבר ב-1985, ובן דודו לרפונג סייד, ששינה את שמו למובארכ חוסייני - מי שעומד בראש ארגון הבוגרים של אוניברסיטת אל מוסטפא ומנהל את אתר ההסברה של לשכת חמינאי בתאילנדית. חוסייני, המכהן גם בדירקטוריונים של חברות נפט איראניות, הסית בעבר להפגנות מול שגרירויות ארה"ב וישראל בבנגקוק ותועד בעצרות תמיכה במוג'תבא חמינאי.
יחד איתם גויסו חמישה בוגרים נוספים של המוסד הדתי, רובם קרובי משפחה, ובהם פעילים שארגנו מחאות אנטי ישראליות בתאילנד וליוו ביקורים של שליחי המשטר במדינה.
מהתחקיר עלה כי הרשת מומנה בידי שלושה מוסדות הכפופים למנהיג איראן: אוניברסיטת אל מוסטפא הנהנית מתקציב ממשלתי, האסיפה העולמית של אהל אל בית, וקרן "אסתאן קודס רזאווי", הקרטל הכלכלי העשיר של חמינאי. נוסף על כך, שליחים מטעם לשכת המנהיג העבירו כספים במזומן במהלך ביקוריהם בתאילנד כדי לתמוך בפעילי הרשת.
"האיוב חדר לכל מוסדות השלטון"
בכיר לשעבר במשמרות המהפכה הודה בחדירה מודיעינית נרחבת של ישראל וגורמי אויב לתוך מוסדות הצבא, המודיעין והממשל באיראן, וקבע כי הטכנולוגיה המודרנית הפכה את האפשרות להסתתר לבלתי אפשרית כמעט. בריאיון לסוכנות הידיעות האיראנית דפא פרס, אמר מוחמד ג'עפר אסדי, לשעבר סגן המפקח של המפקדה המרכזית ח'אתם אל אנביא של משממרות המהפכה, כי "חדירת האויב התרחשה ברמות הגבוהות ביותר. ישנה חדירה אפילו בתוך משמרות המהפכה, משרד המודיעין, רשות השידור הממלכתית ומוסדות ממשל שונים. החדירה הזו היא לעיתים ישירה ולעיתים עקיפה", כך דיווח אתר החדשות "איראן אינטרנשיונל".
לדברי אסדי, ישראל מנצלת את השפעתה במדינות אירופה כדי להשיג דרכונים ותעודות זהות עבור סוכניה, מה שמאפשר להם להיכנס לשטח איראן כשהם מתחזים לתיירים או לאנשי עסקים. הצהרותיו הגיעו לאחר שני סבבי לחימה, שבמהלכן חוסלו עשרות בכירים ברפובליקה האיסלאמית, בהם מפקדים בכירים במשמרות המהפכה. בריאיון שהעניק שר החוץ עבאס עראקצ'י ב- 19 ביולי, הוא הודה כי המידע המדויק שהיה בידי ארצות הברית וישראל, על פגישות מתוכננות במתחם ממשלתי ביום 28 בפברואר, היום הראשון למלחמת 40 הימים, הצביע על פרצת אבטחה שייתכן שטרם נפתרה. עראקצ'י אף ציין כי החדירה עלולה לחרוג מגישה למידע מסווג ולהשפיע על קבלת ההחלטות של הממשלה.
אסדי התריע כי טלפונים ניידים, מצלמות אבטחה ורישומים דיגיטליים הפכו לכלי איסוף מודיעין רבי עוצמה, והסביר כיצד בינה מלאכותית מסוגלת לעבד צילומים ממצלמות המותקנות ברחובות, בחנויות ובבתים. לדבריו, גם נתונים הנאספים ממרשמים רפואיים אלקטרוניים, רכישות דלק והזמנות טיסה משמשים למעקב אחר אישים. "אנחנו בעצמנו מספקים שירותים ומידע, ואיננו יכולים עוד לומר שנותר מקום כלשהו להסתתר בו", אמר והוסיף כי השליטה בחלק מהמערכות ובחומרה שלהן נתונה בידי גורמים חיצוניים.
בהקשר זה דיווח העיתון פייננשל טיימס ב- 8 ביוני כי הרשויות באיראן התקינו מצלמות מעקב נוספות במהלך המחאות בחודשים דצמבר 2025 וינואר 2026 כדי לפקח על מפגינים, וישראל השתמשה בהמשך בצילומים מאותן מצלמות כדי לזהות אנשי מיליציית הבסיג' שהוצבו במחסומים במהלך המלחמה האחרונה.
בנוסף חשף הבכיר האיראני פרשה של חטיפה וחקירה של איש משמרות המהפכה בתוך שטח איראן. לדבריו, החוטפים קיבלו תשלום כדי לתפוס את האיש באמתלה שהוא חייב כספים. "אחד מאנשי המשמרות שלנו נחטף עם שק על ראשו ונלקח לבית כמי שחייב כסף. מתוך אותו בית נוצר קשר ישיר עם תל אביב", סיפר אסדי. בהמשך כוסו עיניו של החטוף והוא הובל לאזור מדברי בווראמין הסמוכה לטהרן, שם איימו שוביו לירות בו אם יזוז בתוך שעתיים, אולם הוא החל לצעוק כעבור כעשר עד חמש עשרה דקות ולבסוף הצליח להימלט.
דבריו של אסדי מצטרפים לדיווחים קודמים על חקירות שניהלו סוכני מוסד בתוך איראן. באפריל 2022 דווח על חקירתו של מנצור רסולי, שזוהה כחבר ברשת של משמרות המהפכה שתכננה להתנקש בישראלי בטורקיה, בגנרל אמריקני בגרמניה ובעיתונאי בצרפת. ביולי 2022 דווח באיראן אינטרנשיונל כי סוכני מוסד חקרו במשך שעות את בכיר משמרות המהפכה ידאללה חדמתי בתוך איראן, והשיגו ממנו מידע על העברות אמצעי לחימה לסוריה, לעיראק, ללבנון ולתימן.