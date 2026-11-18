לדברי אסדי, ישראל מנצלת את השפעתה במדינות אירופה כדי להשיג דרכונים ותעודות זהות עבור סוכניה, מה שמאפשר להם להיכנס לשטח איראן כשהם מתחזים לתיירים או לאנשי עסקים. הצהרותיו הגיעו לאחר שני סבבי לחימה, שבמהלכן חוסלו עשרות בכירים ברפובליקה האיסלאמית, בהם מפקדים בכירים במשמרות המהפכה. בריאיון שהעניק שר החוץ עבאס עראקצ'י ב- 19 ביולי, הוא הודה כי המידע המדויק שהיה בידי ארצות הברית וישראל,

על פגישות מתוכננות במתחם ממשלתי ביום 28 בפברואר