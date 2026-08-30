הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד שני צעירים וגבר, תושבי רמת גן (34), קריית אתא (21) וקריית מוצקין (24), בגין מסכת איומים כלפי אישה, השחתת רכבה והשלכת רימון לעבר בניין מגוריה ברמת גן. לפי האישום, בן זוגה לשעבר של המתלוננת, שעמו היא נמצאת בהליכי גירושין, איים עליה, ואמר לה: "המקרה שלי ושלך הולך להיות חולון 2". בהזדמנות נוספת אמר לה: "אוטוטו לא תהיי אמא". בהמשך, נטען, קשר עם שני הנאשמים האחרים לפגוע ברכבה ולהשליך רימון לעבר הבניין. השניים גרמו לרכב נזק של יותר מ-79 אלף שקל ובהמשך השליכו רימון הלם לעבר הכניסה לבניין.