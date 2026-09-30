ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב (יום רביעי) עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד, לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת "פליי דובאי". בעוד כשעה נתניהו צפוי לדבר גם עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. נתניהו נפגש עם אחד מהישראלים שנטרלו את הטייס המחבל, יניב חיון, ואמר: "דיברתי עם השייח' מוחמד בן זאיד מאבו דאבי ואמרנו שאנחנו הולכים לעשות סדר בכל הנושא של האבטחה".

חיון נפגש עם נתניהו ( צילום: דוברות ראש הממשלה, לפי סעיף 27א' )





מוקדם יותר נתניהו אמר בהצהרה בנוגע לניסיון הפיגוע כי אחד מהנוסעים הישראלים סיפר לו כי "בדרך לא דרך, הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס".

נתניהו אמר בהצהרתו כי "במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים, הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך, הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס".

גלריה ( צילום: שלו שלום, AP, Jack GUEZ / AFP )

עוד אמר נתניהו כי "צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב אותו. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים, ואנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים ואת השבתם הבטוחה ארצה".

במקביל, שר הביטחון ישראל כ״ץ הצהיר כי "האירוע החמור במטוס היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי". הוא מסר כי "ניסיון הפיגוע סוכל רק בזכות גבורתם של מספר נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס, השתלטו על המחבל ובמו ידיהם החזירו את השליטה על המטוס לצוות טייסים נוסף שנכח שם. לפי המידע הראשוני שבידינו, כוונת המחבל הייתה אחת: לרסק את המטוס על כל נוסעיו".

המפגש של חיון עם נתניהו ( צילום: קובי גדעון לע"מ )

בצל הפיגוע, וחרף עמדת מערכת הביטחון בנושא, שרת התחבורה מירי רגב דורשת לעצור את טיסות חברת "פליי דובאי" עד לגמר תחקיר המחדל בטיסה, כאשר במקביל דרשה השרה פתרון חלופי של החזרת החברות התעופה הישראליות לטוס לאמירויות כדי שלא יווצר מצב שישראלים ייתקעו במדינה.