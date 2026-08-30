צה"ל הודיע קצת לפני חצות כי 16 לוחמים בפלחו״ד גדוד רותם של חטיבת גבעתי, המורכב גם מבני ישיבות (ביינישים), נשלחו למכבוש בעקבות סירוב הפקודה שלהם לצאת סיור מבצעי בנמ״ר - לאחר שנודע להם שפרמדיקית תחבור אליהם. חמישה מהלוחמים שהובילו את האירוע נשפטו ל-10 ימי מחבוש, ו-11 לוחמים נוספים נשפטו לחמישה ימי מחבוש.

גלריה ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

שניים מחמשת החיילים שנשפטו ל-10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. מי ששפט את הלוחמים הוא מפקד הגדוד, שקבע את העונשים של החיילים על-פי מידת מעורבותם באירוע.

בגלל סירוב החיילים, הפעילות בוטלה. לפי צה"ל, בעוד המפקדים של הכוח הסכימו לבצע את הפעילות - הלוחמים בלבד הם אלו שסירבו לצאת אליה בגלל צירוף הפרמדיקית. בניסיון לשנות את החלטתם, המ"פ קיים איתם שיח שבו הסביר את חשיבות המשימה ודחיפותה - וגם רב החטיבה התיר להם לצאת אליה. אלא שלמרות זאת הלוחמים עמדו על שלהם וסירבו פקודה.

"אלו חיילים צעירים, חדשים בגדוד, הם לא יודעים עוד איך זה עובד", סיפר לוחם בפלוגת תומר המקבילה שמורכבת מלוחמים חרדים. "בהכשרה הכול מופרד ומוגדר, וכשמגיעים לגדוד חוטפים את הכאפה הזאת. לצערי עכשיו הם גם ישלמו עליה".

אליסה קראנט, שמשרתת במילואים כפרמדיקית בחטיבה 271, אמרה ל-ynet בהתייחסה למקרה: "קראתי על זה בשיא סבב המילואים עם גדוד הנדסה קרבית. כפרמדיקית שעושה את המשימה שלה ומושקעת כל כולה בהצלחת הלוחמים והלוחמות שלנו - זה מאוד מתסכל לשמוע שמסרבים פקודה בגלל נוכחות של פרמדיקית כמוני".

"מאוד מתסכל לשמוע שמסרבים פקודה בגלל נוכחות של פרמדיקית". אליסה קראנט

קראנט אמרה עוד: "כשאני עולה למשימה, אני באה עם הכשרה רפואית, אני אשת מקצוע, זה התפקיד שלי, יש לי אחריות על החיים של מי שנמצאים איתי. כשחייל נפצע, והוא זקוק לטיפול רפואי - לא יעניין אותו אם מי שמטפל בו ברגע אמת אם זה גבר או אישה. גם מבחינת ההלכה והדת, ברגע שזה פיקוח נפש, למטרות מצילות חיים - זו בכלל לא אמורה להיות סוגיה שמתעסקים בה.

"מתחילת המלחמה נשים נכנסות לתוך קווי אויב, משרתות לצד גברים, בלי שום התאמות, עושות בדיוק את אותה עבודה שנדרשת. לשמוע את זה לא תואם את הערכים של צה"ל ומה שאנחנו מביאות איתנו. המשימה שלנו משותפת, המלחמה שלנו לא פנימית אחד בשני - יש לנו מספיק אויבים מבחוץ".