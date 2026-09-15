ארצות הברית חשפה לראשונה כי הציבה נשק בחלל. את החשיפה ניפק אמש (יום שני) מזכיר חיל האוויר האמריקני טרוי מינק, שאמר כי חיל החלל של צבא ארה"ב הציב "כלי נשק לשליטה בחלל" במסלול סביב כדור הארץ – אך סירב לפרט על אופיו של הנשק הזה או אפילו לומר מתי בדיוק הוא שוגר. מינק, שדיבר בכנס בתחום החלל והסייבר במרילנד, הבהיר כי המטרה בחשיפת המידע היא להרתיע את יריבותיה של ארה"ב במרוץ שמתנהל כעת על חימוש החלל מול רוסיה וסין, שלפי ההערכות מפתחות שתיהן לוויינים התקפיים שיוכלו לשתק לוויינים קריטיים אחרים במקרה של עימות ישיר בין המעצמות.

גלריה אילוסטרציה. המטרה: עליונות אמריקנית בחלל ( צילום: shutterstock )

"היום, אנחנו ממשיכים להבטיח שנעמוד אל מול האתגר של איומים מתפתחים – בכל מקום שבו יהיו", אמר מינק בדברי הפתיחה שלו בכנס. "זו הסיבה שכעת יש לחיל החלל, במסלול סביב כדור הארץ, כלי נשק לשליטה בחלל שמסוגלים להגן על הכוחות המשולבים (של צבא ארה"ב – ynet) מפני פעולה עוינת". בהמשך, בריאיון שנערך עמו בכנס, הוא הבהיר שההכרזה הזו הייתה מחושבת היטב, והוסיף ששמירה על עליונות אמריקנית, "לא רק באוויר אלא גם בחלל", היא קריטית: "לכן היינו חייבים לנקוט בצעדים שמטרתם להבטיח שאם נהיה תחת איום, נוכל לטפל בו".

הוא סירב כאמור לפרט על יכולותיו של הנשק החדש שהוצב בחלל, כמו למשל האם מדובר בנשק קינטי או לא-קינטי. לדברי מינק, אף שהחשיפה נועדה ליצור הרתעה, דווקא הפירוט של היכולות עלול לפגוע במטרה הזו: "אנחנו לא הולכים לדבר על הפרטים של מה שאנחנו עושים, מה שבחנו, מה שלא בחנו, או כל דבר אחר. אני רק רוצה לומר כי סביבת החלל היא קריטית לביטחון הצבאי והכלכלי, ואנחנו צריכים להבטיח שארה"ב יכולה לפעול בה בחופשיות".

דובר מטעם חיל החלל האמריקני מסר כי המונח "שליטה בחלל" (Space control), שבו השתמש מינק לתיאור הנשק הלווייני החדש, "כולל את תחומי המשימה הנדרשים כדי להתחרות ולשלוט בזירת החלל – תוך שימוש באמצעים קינטיים ולא-קינטיים כדי להשפיע על יכולותיו של היריב באמצעות שיבוש, שחיקה ואף השמדה, אם הדבר נדרש. ניתן להפעיל יכולות אלה למטרות התקפיות והגנתיות, בהתאם להנחיות הפיקוד".

מזכיר חיל האוויר האמריקני טרוי מינק. "סביבת החלל קריטית לביטחון הצבאי והכלכלי" ( צילום: AP Photo/Matt Rourke, Pool )

החשיפה האמריקנית מגיעה כשברקע גובר בשנים האחרונות המרוץ של המעצמות הגדולות סביב פיתוח יכולות התקפיות בחלל, כשעל המוקד היכולת לשתק לוויינים בעימות עתידי – שיתוק שבאמצעותו ניתן לפגוע ביכולות קריטיות של האויב, כמו תקשורת, ניווט או איסוף מודיעין. "אמנת החלל החיצון" משנת 1967 אוסרת על הצבת כלי נשק גרעיניים או כלי נשק אחרים להשמדה המונית במסלול סביב כדור הארץ, אבל לא נשקים מסוגים אחרים, וכבר לפני שנים הוכיחו ארה"ב, רוסיה, סין וגם הודו יכולת להפיל לוויינים באמצעות שיגור טילים מהקרקע – אולם בשנים האחרונות דווח על חשש הולך וגובר בארה"ב מכך שסין ורוסיה מפתחות שתיהן לוויינים התקפיים, כאלו שיוכלו בין היתר לתקוף מערכות לווייניות של היריב.

שיבוש של לוויינים יכול להיעשות באופן קינטי – כלומר לוויין שמשגר לעבר לוויין אחר חימוש כלשהו שמתפוצץ או מתנגש בו וגורם נזק פיזי – אבל מדובר בשיטה מסוכנת למדי, מפני שהיא יוצרת שברים ורסיסים רבים במסלול, שיכולים להפוך לסכנה גדולה גם ללוויינים וחלליות אחרים. השיבוש יכול להיעשות גם בשיטות לא-קינטיות, כמו שיבוש אלקטרוני שבו עושים כעת שימוש רחב בקרקע כדי להפיל כטב"מים. לפי BBC, רק בחודש פברואר השנה התברר כי שני לוויינים רוסיים ככל הנראה הצליחו ליירט תקשורת מלפחות תריסר לוויינים אירופיים מאז פרוץ המלחמה באוקראינה ב-2022, וברשת הבריטית ציינו כי היכולת הזו ליירט שידורים של לוויינים עשויה לאפשר לשירותי המודיעין הרוסיים לא רק לשים את ידיהם על מידע רגיש, אלא גם, באופן תיאורטי, להשתלט על הלוויינים.

מרוץ החימוש מתחמם - גם בחלל. טראמפ, נשיא רוסיה פוטין ונשיא סין שי ( צילום: AP PhotoAlex Brandon8, ALEXANDER NEMENOV/Pool via REUTERS, Sputnik / Alexander Scherbak / Pool via REUTERS / רויטרס,AFP / JOHN HAMILTON / US DEPARTMENT OF DEFENSE )

על הרקע הזה הנשיא דונלד טראמפ הורה כבר ב-2019 להקים זרוע צבאית חדשה – חיל החלל האמריקני – שמטרתו הוגדרה תחילה כהגנה על נכסים אמריקניים בחלל, בכלל זאת מאות הלוויינים המשמשים את וושינגטון וכוחותיה לצורכי תקשורת ומודיעין. עם זאת, אחרי שחזר לבית הלבן בשנה שעברה חתם טראמפ על צו שבו הוגדרה המשימה של החיל לא רק כהגנתית – אלא גם התקפית. בימים אלו מקדם טראמפ במקביל את פיתוחה של מערכת ההגנה "כיפת זהב", שמטרתה ליירט איומים גם מהחלל – בין היתר באמצעות מיירטים שיוצבו במסלול סביב כדור הארץ. בכנס אתמול התייחס מזכיר חיל האוויר מינק לפיתוח "כיפת זהב", ואמר כי בתוך שנה אחת התוכנית כבר התקדמה מחוזים ראשוניים ל"חומרה מוכנה". לדבריו התוכנית שכעת כוללת כמה חברות המתחרות על הצבת יכולות היירוט בחלל עשויה להניב יכולת מבצעית ראשונית החל מ-2028.