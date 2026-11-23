האלוף במיל' עמוס חורב הלך לעולמו היום (ראשון) והוא בן 102. מעיריית רמת השרון נמסר כי "חורב היה איש ביטחון, מנהיג ואיש עשייה, אשר תרם רבות לעיר ולמדינת ישראל לאורך חייו. היה ממפקדי הפלמ"ח, שירת בתפקידים בכירים בצה"ל, הוביל את תחום פיתוח אמצעי הלחימה, כיהן כנשיא הטכניון ועמד בראש רפאל. לצד תרומתו הלאומית רבת השנים, היה גם ממקימי שכונת נווה מגן, ואף קיבל את תואר יקיר העיר רמת השרון. עיריית רמת השרון שולחת תנחומים כנים לבניו, יחיעם ונירה, לנכדיו וניניו, ומוקירה את פועלו, את תרומתו למדינה ואת הקשר העמוק שלו לעיר".