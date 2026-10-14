בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום (רביעי) 24 שנות מאסר וחצי בפועל על שחאדה אבו אלקיעאן , תושב הפזורה הבדואית בנגב שהורשע במסגרת הסדר טיעון בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. זאת לאחר שפעל בשליחות ארגון טרור מרצועת עזה - ואף התגייס לצה"ל בהנחיית מפעיליו במטרה לאסוף מידע מודיעיני. בנוסף, גנב נשק מחייל צה"ל ובהמשך העביר אמצעי לחימה לשטחי יהודה ושומרון עבור ארגון הטרור.

שחאדה אבו אלקיעאן במדי צה"ל

מכתב האישום המתוקן, שהגישה עו"ד חופית קנטרוביץ מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי בשנת 2019, בעקבות צו הריסה מינהלי שהוצא לבית אביו, החליט אבו אלקיעאן לנקום בישראל ולפגוע בביטחונה. בספטמבר באותה שנה גנב מחייל צה"ל באזור יתיר רובה סער מסוג M4, מחסנית וסמן לייזר, והטמין אותם באדמה סמוך למקום מגוריו.

החל מ-2021 אבו אלקיעאן יצר קשר באמצעות הרשתות החברתיות וטלגרם עם פעילי טרור מרצועת עזה, הביע תמיכה במאבק נגד מדינת ישראל וביקש להצטרף לזרוע הצבאית של חמאס. בהמשך פעל בשליחות ארגון הטרור "כתאאב אלמג'אהדין", והעביר למפעיליו מידע ותמונות של בסיסי צה"ל, תחנות רכבת, חברות ממשלתיות ומרכזי קניות, וכן דיווח על תנועות חיילים ומסוקים באזור מגוריו.

במרץ 2022 יצר עמו קשר פעיל בארגון הטרור, המכונה "אבו סלימאן", וביקש לרכוש אמצעי לחימה. אבו אלקיעאן הציע למכור לו את הנשק שגנב מצה"ל והתעקש להעביר את אמצעי הלחימה ישירות לשטחי יהודה ושומרון. במאי 2022 גייס את בן דודו לסייע לו, והשניים העמיסו ברכב רובה M4, אלפי כדורי תחמושת וחמישה רימוני יד ונסעו לשטחי יהודה ושומרון. שם הניחו את אמצעי הלחימה במקום מסתור עבור ארגון הטרור.

במקביל, בהנחיית מפעילו, התגייס אבו אלקיעאן לצה"ל ב-22 במאי 2022, במטרה לאסוף מידע מתוך הצבא על חיילים בדואים, בסיסים ומיקומים צבאיים - ולהעבירו לארגון הטרור. כשמונה ימים לאחר גיוסו נעצר על ידי כוחות הביטחון ופעילותו סוכלה.

חיסול של ראש ארגון כתאא׳ב אלמג'האדין, ספטמבר 2025 ( צילום: דובר צה"ל )





בדצמבר 2025 הורשע אבו אלקיעאן, לאחר שהודה בכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של סיוע לאויב במלחמה, חברות פעילה בארגון טרור, גניבה בנסיבות מחמירות, עבירות בנשק (נשיאה והובלה) ופעולה בנשק למטרות טרור.

במסגרת הטיעונים לעונש ביקשה הפרקליטות להטיל עליו עונש מאסר ממושך, לצד מאסרים על תנאי וקנס כספי גבוה. הפרקליטות הדגישה גם את חומרת הקשר עם ארגון הטרור "כתאאב אלמג'אהדין", שהיה מעורב ברצח בני משפחת ביבס במהלך מלחמת חרבות ברזל.

הרכב השופטים דניאל בן טולילה, טל לחיאני שהם ויואב עטר גזר כאמור על אבו אלקיעאן 24 וחצי שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בסך 25 אלף שקל.

עו"ד קנטרוביץ שניהלה את התיק מסרה בסוף הדיון כי "מדובר בפרשה חריגה בחומרתה, שבה אזרח מדינת ישראל בחר לפעול נגדה, לקיים קשר עם ארגון טרור ואף להתגייס לצה"ל בשליחות ארגון טרור, במטרה לאסוף מידע מתוך צה"ל ולפגוע בביטחון המדינה.