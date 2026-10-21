אירוע אלימות קשה התרחש הבוקר (רביעי) במרפאת בריאות הנפש בבית שאן, כאשר מטופל תקף רופא פסיכיאטר בחדרו. לפי עדויות שהגיעו לידי ynet, התוקף דקר את הרופא בראשו כמה פעמים באמצעות מפתח שבדי וניסה לחנוק אותו. הרופא, שהובהל לבית חולים כשהוא סובל מחבלות וחשד לזעזוע מוח, ניצל בזכות מטפלות מהצוות שנאבקו בתוקף. "הוא ניסה לחנוק אותו למוות, זה היה פשוט נורא", שחזרה עדת ראייה.

מקום התקיפה במרפאה

עדי ראייה טענו כי בזכות תושייתן של המטפלות נמנע אסון כבד יותר. "זה היה מאבק קשה. הוא ניסה לחנוק אותו למוות עד שהגיעו המטפלות ונאבקו בתוקף", שחזרה אחת מעדות ראייה. "מדובר במטופל גדול ממדים. זה היה פשוט נורא, סכנת חיים של ממש". הרופא הפצוע הובהל, כאמור, לבית החולים העמק בעפולה כשהוא סובל מחבלות וחשד לזעזוע מוח.

לדברי הצוות, המרפאה מעניקה שירות ליותר מ-1,000 מטופלים ומועסקים בה כ-15 אנשי צוות, שבהם פסיכולוגים, עובדות סוציאליות, אחיות ומזכירות. למרות אופי המקום והסיכון המתמיד, במרפאה לא מוצב מאבטח - והצוות הודיע על השבתת המרפאה עד שהמצב ישתנה.

אחד מאנשי הצוות במרפאה סיפר כי "לחצן המצוקה אצלנו מופעל לפחות פעם בחודש. יש צעקות ודחיפות, אבל אירוע חריג ואלים כזה עוד לא קרה לנו. פסיכיאטר יחיד מקבל מטופלים, העומס על הצוות אדיר והתורים נקבעים לפחות חצי שנה קדימה".

לדבריו, "המטופלים כועסים ולא אחת גם נואשים. לא ייתכן שאין כאן אבטחה. החלטנו שאנחנו לא פותחים את המרפאה עד שהנהלת קופת חולים כללית תציב כאן מאבטח".

מקופת חולים כללית נמסר כי היא "רואה בחומרה כל אירוע של אלימות ומגלה אפס סובלנות לאלימות המופנית כלפי צוותים רפואיים אשר פועלים יום וליל למען בריאות המטופלים. אנו פועלים במגוון אמצעים הכוללים בין השאר לחצני מצוקה, סיירים ועוד, כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של הצוותים הרפואיים. הרופא טופל בחדר המיון ושוחרר, וצוותים שלנו מלווים אותו באופן צמוד. התוקף נעצר על ידי המשטרה והנושא נמצא בטיפול גורמי האכיפה".