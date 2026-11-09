ראש מועצת אל-בטוף עאהד רחאל (55) הוא ראש המועצה האזורית ש נעצר הבוקר (יום שני) במבצע המיוחד של המשטרה נגד הפרוטקשן בצפון . בית משפט השלום בחיפה האריך הערב את מעצרו של רחאל בשבוע ובמקביל הוארך מעצרם של עוד חשודים - מתוך יותר מ-50 שנעצרו במבצע. גם בנו של ראש המועצה בין העצורים. בסביבת ראש המועצה אמרו כי "המשטרה עצרה את בנו, שהיה עצור בעבר. אביו הלך למשטרה כדי לבדוק את העניין - ואז עצרו אותו במקום. אין לו קשר לחשדות שאמרו במשטרה".

תיעוד ממבצע המעצרים ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך הדיון בבית המשפט אישר נציג המשטרה שחברת השמירה בשם ״איילון״, שנבדקת במסגרת החקירה, נמצאת בבעלות בנו של רחאל. לדבריו, רחאל אינו רשום כבעל מניות או כבעל תפקיד רשמי בחברות שנחקרו, אך חומר החקירה מצביע על מעורבות פעילה שלו בקבלת כספים במסווה של שירותי שמירה ועל כך שנהנה מהכספים בעקיפין.

נציג המשטרה אמר שכחמישה מתלוננים קושרים את רחאל לעבירות. השופט ציין בדיון שמדובר בהיקף של מיליוני שקלים. מסלול הכסף עדיין נבדק, ובדיון לא נמסר מה הסכום שלפי החשד הגיע לרחאל עצמו. בחיפוש נתפסו מכשירים ניידים ואמצעי מדיה, ולדברי נציג המשטרה לא נתפס כסף.

סנגורו של ראש המועצה שאל את נציג המשטרה האם פגישה עם בעלים של חברה בשם "אמקו" במשרדי המועצה הייתה חלק מתרגיל חקירה. נציג המשטרה לא אישר זאת, אך אמר שהחברה עלתה בחקירתו של רחאל ושגרסתו מחייבת פעולות חקירה נוספות.

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב-11 ימים ופירטה כ-28 פעולות חקירה כלליות ועוד שמונה שנוגעות ישירות לרחאל. הסנגור ביקש לשחררו בפיקוח שני ערבים וטען שניתן למנוע כך שיבוש חקירה. השופט דחה את החלופה וקבע שהחשד מבוסס ״הרבה מעבר לחשד ראשוני״. בעקבות טענות ההגנה על מצבו הרפואי של רחאל, גמלאי המשטרה והלום קרב, השופט הורה לשב״ס לבדוק את צרכיו ולהעניק לו טיפול מתאים.

גלריה רחאל. ארכיון ( צילום: מתוך אתר גבורה )

במקביל, השופט צבי שרייר דחה את הבקשה על איסור פרסום שמו של רחאל וכתב בין היתר: ״לאחר בחינת בקשת החשוד ושמיעת הטיעונים הדדיים כמו בחינת חומר החקירה עניינו ומיקומו במסגרת המעשים הפליליים המיוחסים לו לא מצאתי לקבל את בקשתו״.

בעל עיטור מופת

רחאל מכהן מאז 2018 כראש המועצה אל-בטוף, המאגדת ארבעה יישובים: עוזייר, רומאנה, ואדי אל-חמאם ורומת אל-הייב. לפני כניסתו לחיים הציבוריים הוא שירת במשטרת ישראל. במהלך תקופת שירותו, בפברואר 2002 הוא היה מעורב באירוע שבו נבדק רכב גנוב שהתברר כממולכד. במהלך האירוע התפוצץ הרכב, והשוטר אחמד מזאריב נהרג. בעקבות האירוע הוענק לרחאל, אז בדרגת רס"ר, עיטור המופת של משטרת ישראל, כהוקרה על תפקודו ואומץ לבו.

בשנת 2018 נבחר כאמור רחאל לראשונה לראשות המועצה האזורית אל-בטוף. בבחירות לרשויות המקומיות בשנת 2024 הוא נבחר לכהונה שנייה, לאחר שזכה ב-56% מהקולות. בשנת 2019 הוא נבחר יחד עם אמיר מזאריב לעמוד בראש פורום הרשויות הבדואיות בצפון, במסגרת חלוקת כהונה ביניהם.

במהלך כהונתו הצהיר רחאל על קידום כמה תחומים מרכזיים, בהם חיזוק מערכת החינוך מגיל הרך ועד בתי הספר התיכוניים; פיתוח תשתיות ושיפור השירותים המוניציפליים; קידום פיתוח כלכלי ויצירת מקומות תעסוקה; קידום פתרונות בתחום התכנון והבנייה; הרחבת שירותי הרווחה ושיפור איכות החיים של התושבים; ושמירה על הסביבה ופיתוח שטחים ציבוריים ומתחמי פנאי.

הקבלנים סבלו מפרוטקשן, בנו נעצר

בינואר 2026 פורסם כי בנו של רחאל נעצר בחשד למעורבות בפרשת סחיטת דמי חסות באזור טמרה והסביבה. לפי הפרסום, החשדות נגעו לפעילות של חוליה שכונתה "שבאב אל-ג'אבל". כמו כן דווח כי אחיו נעצר והוגש נגדו כתב אישום בפרשה קודמת של סחיטת דמי חסות מקבלנים.

קבלנים ובעלי עסקים באזור העידו כי סבלו רבות מסוגיית הפרוטקשן, ואחד, תושב הצפון, סיפר: "דורשים מאיתנו לשלם כדי שנוכל לעבוד. אני קבלן שעובד שנים בענף הבנייה, ובתקופה האחרונה אנחנו מתמודדים עם מציאות בלתי אפשרית. אנשים פונים אלינו ודורשים סכומי כסף בתמורה לכך שיאפשרו לנו להמשיך לעבוד בשקט. מי שמסרב לשלם חושש מאיומים, מהשחתת ציוד ומפגיעה באתר הבנייה. אנחנו רוצים לעבוד ולהתפרנס בכבוד, אבל במקום להשקיע בעובדים ובפיתוח העסק, אנחנו נאלצים להתמודד עם פחד מתמיד".

פעילות משטרתית למניעת פרוטקשן ( צילום: דוברות המשטרה )

קבלן נוסף אמר: "אנחנו משקיעים מיליוני שקלים בציוד, בכלים ובעובדים, אבל בכל רגע חוששים שמישהו יגיע וידרוש דמי חסות. הפגיעה היא לא רק כלכלית, אלא גם נפשית. העובדים שואלים אם בטוח להגיע לעבודה, והמשפחות שלנו מודאגות. אנחנו מרגישים שהעבריינים מנסים להשתלט על מקומות העבודה שלנו".

בעל עסק באזור הוסיף כי "אנחנו קמים בבוקר כדי לפתוח את העסק ולפרנס את המשפחה, אבל המציאות הפכה למפחידה. הדרישות לתשלום דמי חסות והאיומים יוצרים תחושה שאין לנו למי לפנות. יש בעלי עסקים שמעדיפים לשתוק כי הם חוששים שאם יתלוננו, המצב יחמיר. אנחנו רוצים לחיות ולעבוד בלי פחד, ומצפים מהמשטרה ומהמדינה להחזיר לנו את הביטחון".