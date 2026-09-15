הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קבע באוזני ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ כי "חמאס הובס" וכי ארגון הטרור "הוכרע". זמיר אמר את הדברים במהלך סקירה ביטחונית שניתנה לבכירי הדרג המדיני בתחילת החודש במהלך ביקור באוגדת עזה.

גלריה הרמטכ"ל זמיר לצד רה"מ נתניהו ושר הביטחון כ"ץ ( צילום: מעיין טאוף, לע"מ )

דברי הרמטכ"ל נאמרו במהלך דיון שבו הציג ראש חטיבת המחקר באמ"ן תת-אלוף אופיר מזרחי את מצבו של חמאס. לדברי מזרחי, "אנחנו מזהים רצון של חמאס לחדש את המשילות בקו האדום (הכוונה לשטח שבו שולט ארגון הטרור) לגייס אנשים, ולבצע התעצמות ולשקם את יכולותיו. צריך לשים לב שחמאס עדיין ארגון מאיים".

הרמטכ"ל זמיר הסתייג מעט מהצגת הדברים, ואמר: "אני מבין את האמירה של ראש חטיבת המחקר. היא נכונה כי אלה הכוונות שלהם. אבל לצד זאת, אני אומר לך ראש הממשלה - חמאס הוא ארגון מוכרע. הוא לא יורה, אנחנו מחסלים לו מחסנים, אנחנו מחסלים לו בכירים ואת מי שעשה את 7 באוקטובר. הוא לא מגיב, ולכן אפשר להגיד שחמאס הובס".

אמירת הרמטכ"ל היא משמעותית, אך נשאלת השאלה כיצד היא מתכתבת עם העובדה שחמאס מנסה כל העת להתעצם בשטח שלו, תוך שימוש בהשתלטות על הסיוע ההומניטרי, חידוש המשילות, שיקום תשתיות וגיוס פעילים. הרמטכ"ל ציין את הדברים כרקע להישגים של צה"ל ברצועת עזה ביחס למצבו של חמאס ערב המלחמה לעומת מצבו הנוכחי.

הרמטכ"ל לא קובע שחמאס הושמד או פורק מנשקו, וצה"ל ימשיך לפעול נגדו עד לפירוזו. הערכת הרמטכ"ל, כפי שעלתה בדיון, נשענה על העובדה שצה"ל שולט ביותר בכ-64% משטח הרצועה, לרבות שערי עזה והמעברים. בכך חמאס מוגבל ביכולת ההברחות לתוך הרצועה ובכל הקשור להתעצמות מבחינת אמל"ח. ניתוח המצב של הרמטכ"ל נשען על שרשרת החיסולים שספג ארגון הטרור, על כך שצה"ל השמיד לו את מרבית התשתיות, וגם על התפיסה האסטרטגית שלפיה חמאס נמצא במקום גרוע יותר מבחינה דיפלומטית ומדינית.

הרמטכ"ל זמיר בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

מצבו של חמאס מורכב וקשה מאוד, הוא הולך ונפגע ככל שחולפים הימים. ואולם, הוא עדיין לא הרים דגל לבן, הוא לא חדל מרעיונות הטרור שעל בסיסם הוקם, הוא לא זנח את כוונות השמדת מדינת ישראל, ועדיין לא פורק מנשקו. מנגד, חמאס נפגע משמעותית במסגרות הלחימה שלו, ועוסק בעיקר בניסיונות שיקום ויצירת משילות באזורים שונים ברצועה. מדי יום נכנסות לרצועה 600 משאיות, חמאס מצידו מנסה לעמוד על הרגליים מבחינה כלכלית ומטיל מיסים על-מנת לייצר לעצמו כסף לצורך גיוס פעילים והפגנת נוכחות ברחוב העזתי.

לחמאס יש עדין מצברי אמל"ח, כנראה בודדים, וייתכן שמדובר במה שמכונה "יכולת שיורית" בלבד. מעבר לכך, הוא מתקשה לגייס מפקדים חדשים על-רקע תחושת נרדפות בעקבות הסיכולים הרבים שמוציא אל הפועל פיקוד הדרום. ארגון הטרור מנסה בכל זאת להטריד את ישראל בכל דרך, כך למשל הוא ניסה לשגר עפיפונים לעבר יישובי העוטף. מהלך זה נפסק בעקבות שרשרת איומים מצד הדרג המדיני והצבאי בישראל.

ניסיון לגבש לגיטימציה ברחוב הפלסטיני

חמאס גורר רגליים ומנצל את התקיעות ביישום תוכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. מהלך זה מאפשר לארגון הטרור לדחות את התפרקותו מנשק. במקביל, חמאס מנסה לגבש את הלגיטימציה שלו בתוך הרחוב הפלסטיני, ופועל בכל הכוח להיכנס לבחירות שכלל לא בטוח אם יתקיימו בעוד חודשיים ברשות הפלסטינית. הוא אינו זוכה לסיוע או לתמיכה ממדינות או ארגונים שבעבר סייעו לו, משום שגם הם נמצאים במצב דומה מול ישראל.

גיוס הפעילים והחזרת המשילות בעזה מהווים צעדים ראשונים בדרך להתעצמות עם אמל"ח. פיקוד הדרום יושב חזק מאוד על חמאס או מה נשאר ממנו. מאוקטובר בשנה שעברה סוכלו ברצועה יותר מ-700 מחבלים. ועדיין, חשוב לזכור שחמאס כאמור לא פורק מנשקו, מחבלים חמושים מנסים לאתגר את הכוחות שפועלים במרחב.