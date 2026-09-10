המשטרה הודיעה הבוקר (חמישי) כי מחוז ירושלים השלים את החקירה נגד יאן שמלא, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות. היום תוגש נגדו הצהרת תובע לפני כתב אישום. בנוסף, פרסמה המשטרה תיעוד של שמלא בסופר - לפי החשד זמן קצר לפני שהניח את המחיות הרעילות.

התיעוד של יאן שמלא בסופר ( צילום: דוברות המשטרה )





לפי המשטרה, "בראשית הדרך ניצבו חוקרי המשטרה מול אירוע מורכב וזירות שבהן עוברים מדי יום מאות אנשים, ללא קצה חוט מיידי, כשלחשוד המרכזי לא היה כל קשר ישיר, מוקדם או נראה לעין, לתינוקות שנפגעו או למוצרים. במסגרת המאמץ החקירתי שבו שולב שירות הביטחון הכללי, צפו החוקרים וניתחו מאות רבות של שעות צילום ממצלמות אבטחה במוקדים שונים, ביצעו פעולות חקירה יסודיות ומגוונות והפעילו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

"שילוב היכולות החקירתיות והטכנולוגיות לצד התמדה של חוקרי היחידה, הובילו לפריצת הדרך, שבמהלכה חשפו החוקרים את זהותו של החשוד יאן שמלא כבן 41, תושב באר שבע. לאחר חשיפת זהותו, עברה החקירה שלב, שבמהלכו התחקו בלשי וחוקרי היחידה באופן סמוי אחר מעשיו, אורח חייו, מקומות התנהלותו וסדר יומו של החשוד לאורך תקופה, עד להבשלת התשתית הראייתית שהובילה למעצרו בביתו ולהעברתו לחקירה".

המשטרה הוסיפה כי "לאחר מיצוי חומר החקירה וביסוס התשתית הראייתית, תוגש היום נגד החשוד הצהרת תובע של הפרקליטות בבית המשפט, לצד בקשה להמשך מעצרו בחמישה ימים נוספים עד למועד הגשת כתב האישום".

לאחר שנעצר, קבעה המשטרה כי שמלא היה "מעורב בהרעלת תינוקות באופן מכוון". הוא נעצר ב-31 באוגוסט בביתו. הוא נבדק בבית חולים פסיכיאטרי ונמצא כשיר למעצר.

לפני כמעט שלושה חודשים הובהלו לחדר המיון בבית החולים הדסה עין כרם ארבעה ילדים קטנים, אחרי ששיחקו בגינה במקום מגוריהם והגיעו במצב ישנוני עם סימני חולשה ואפאטיה. בבדיקות הדם שלהם נמצאו שאריות של בנזודיאזפינים - חומרי הרגעה והרדמה הכלולים בתרופות נגד חרדה למבוגרים, כמו וליום וקלונקס.