משרד הבריאות הצרפתי מסר כי מספר בנקי דם אזוריים נפגעו ממתקפת סייבר ביום שני שכוונה נגד מערכות הקירור שלהם. המשרד הוסיף כי המצב נמצא כעת בשליטה, וכי לא נגרמה כלל פגיעה במוצרי הדם המאוחסנים במרכזים אלה. אתמול דווח בשבועון הצרפתי "לה קנאר אנשנה" כי האקרים תקפו ספקית ציוד קירור של שירות הדם הצרפתי (EFS), ושינו את הגדרות הטמפרטורה במתקנים שבהם אוחסנו דגימות דם ושקיות פלזמה המיועדות לעירוי למטופלים. לפי הדיווח, ההאקרים תכנתו את המערכות, הנשמרות בדרך כלל בטמפרטורה של כ-30 מעלות מתחת לאפס, להגיע ל-110 מעלות צלזיוס.