בניסיון לפנות אל הקהילה היהודית, ולהסיר חששות מפני אנטישמיות וחוסר מחויבות לברית עם ישראל, נאם אתמול (שני) סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס בפני הקואליציה היהודית הרפובליקנית (RJC), במהלך כנס שהתקיים לאורך יומיים בלאס וגאס. נוכחים בוועידה אמרו שוואנס הותיר רושם חיובי, והרגיע חלק מהמשתתפים לגבי מחויבותו ליהודים-אמריקנים. אולם אחרים העידו כי נותרו מבולבלים ומאוכזבים, כשבין היתר נמנע מלהתנער מקשריו עם דמויות שנויות במחלוקת כמו טאקר קרלסון.

גלריה "יש פילים בחדר". ג'יי די ואנס ( צילום: Kent NISHIMURA / AFP )

דבריו של ואנס התקיימו בדלתיים סגורות, דבר שמארגני הוועידה אמרו כי היה נחוץ כדי לעודד שיחה גלויה. "אני חושב שסגן הנשיא באמת סיפק תשובות לשאלות רבות, וגרם לקואליציה היהודית הרפובליקנית להרגיש בנוח", אמר ארי פליישר, חבר הנהלה ודובר לשעבר של הנשיא ג'ורג' בוש הבן.

ההופעה התרחשה בזמן רגיש באופן יוצא דופן עבור היושבים בקהל, כשהחששות מפני אנטישמיות גברו ברחבי הקשת הפוליטית לקראת בחירות האמצע. הרפובליקנים נחושים להציג את הדמוקרטים כעוינים כלפי יהודים וישראל, אך הם מתמודדים גם עם שסעים פנימיים משלהם.

ואנס שוחח על מסעותיו בישראל ועל החיבור שהרגיש לעם, כך אמרו פליישר ואחרים ששוחחו עם סוכנות הידיעות AP. עם זאת, הוא לא נשאל באופן ספציפי על אמירות שהשמיע בחודש שעבר, שרמזו כי גורמים ישראליים ניסו לתמרן את דעת הקהל בארה"ב כדי להאריך את המלחמה באיראן .

ואנס עמד גם בפני שאלות כלליות בנוגע לקשריו עם קרלסון, מגיש "פוקס ניוז" לשעבר שספג תגובות נגד חריפות בשנה שעברה, לאחר שראיין את האנטישמי ניק פואנטס בפודקאסט שלו. מנהל הסוכנות הפדרלית להגנת הסביבה, לי זלדין, אמר כי סגן הנשיא תיאר את הופעותיו בפודקאסטים כדרכים "להגיע לכמה שיותר אנשים, בין אם הוא מסכים עם המארח ובין אם לאו".

לקראת הופעתו של ואנס, אדם המקורב לסגן הנשיא אמר כי הוא "יושיט עלה של זית" לאנשים שעשויים להיות לא בטוחים לגביו. ברוס פרל, מאמן כדורסל מכללות לשעבר שהפך לשמרן פרו-ישראלי בולט, אמר לאחר שוואנס דיבר כי "ראינו מה יש לו בלב". בעבר אמר פרל כי ואנס יידרש "לדחות באופן מפורש" את קרלסון כדי לזכות בתמיכתו. "אם הוא ימשיך בדרכו עם קרלסון, זו תהיה בעיה", אמר פרל אמש. "אבל אני עוד לא שופט, כי יש לו כל כך הרבה תכונות פנומנליות".

ואנס על קשריו של אפשטיין לישראל, בפודקאסט של ג'ו רוגן





ב"ניו יורק טיימס" ציינו כי ואנס נשאל על יחסיו עם אותם פרשנים ופודקאסטרים, שבתוכניותיהם השתתף. "הרבה אנשים בחדר הזה לא יסכימו עם דברים שאמרו טאקר קרלסון, מייגן קלי או ג'ו רוגן", אמר. "אבל אני חושב, רק כדי להתמקד בפואנטס ורוגן, שאלה שתי קטגוריות שונות מאוד של אנשים, גם מבחינת טווח ההשפעה שלהם, וגם מבחינת הרעיונות שנמצאים בראשם האמיתי".

ואנס אמר שהוא מעריץ של רוגן, והוסיף: "הגישה הטובה ביותר היא להיכנס, לדבר ולהציג את הטיעון בצורה הטובה ביותר שאפשר". עם זאת לגבי פואנטס הבהיר כי "ברור שאני לא הולך לדבר עם בחור שתקף את אשתי או שאמר שהיטלר היה בחור טוב".

בשלב מסוים, ואנס הזכיר את אחד ה"פילים הברורים בחדר", שאותו תיאר כמספר הולך וגדל של צעירים המביעים "חשד גובר" כלפי מערכת היחסים האמריקנית-ישראלית. "מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להסביר מדוע זה לטובת ארה"ב", אמר ואנס. "חשוב מאוד לדבר על יישור האינטרסים הממשי, ולקשור את מערכת היחסים אליו".

רגשות מעורבים: "עמדתו אמביוולנטית"

חלק מהמשתתפים בוועידה בת היומיים במלון והקזינו "ונישיאן" היו מאוכזבים מהופעתו של ואנס, לאור מה שנתפס בעיני חלקם כעמדה "אמביוולנטית" כלפי ישראל. "יש כאן תחושה של אי-נוחות מסוימת מנאומו של סגן הנשיא. חלק מהאנשים מאוכזבים", אמרה טרי פלאט, חברת הקואליציה היהודית-רפובליקנית מניו יורק שהשתתפה בוועידה. "אנחנו מבולבלים לגבי רגשותיו האמיתיים".

ואנס נחשב בסבירות גבוהה למועמד המוביל לרשת את הנשיא דונלד טראמפ ב-2028 כמועמד הרפובליקני לנשיאות. הוא הביע את תמיכתו בישראל, אך בניגוד לטראמפ, נתפס כמי שמהסס יותר או ספקן כלפיה. לפני השיחה, פליישר תיאר את ואנס כ"סימן שאלה ענקי".

דרמר על ואנס: "מילא תפקיד מכריע מול איראן" ( צילום: מתוך רשת X )





מי שעוד נכח במאורע היה רון דרמר, לשעבר השר לעניינים אסטרטגיים ויועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דרמר סיפר כי בפגישתם הראשונה לפני שנים ואנס שאל אותו מדוע הברית של ארה"ב עם ישראל משרתת את האינטרסים האמריקניים, והוסיף כי הוא בירך על השאלה. הוא שיבח את תפקידו של ואנס במלחמת 12 הימים עם איראן בשנה שעברה. "אהיה אסיר תודה לנצח על התפקיד שהוא מילא ברגע המכריע ההוא", אמר, "זה שמר על ביטחונה של ישראל".

בחודש יוני, נזכיר, ואנס מתח ביקורת חריפה על שרים בישראל על כך שהתנגדו למאמציו של טראמפ לפתור את המלחמה עם איראן. "אם הייתי בקבינט של ישראל, אולי לא הייתי תוקף את בעלת הברית החזקה היחידה שנותרה לי בכל העולם כולו", אמר אז ואנס. כחודש לאחר מכן, כאמור, אמר ואנס כי גורמים בממשלת ישראל ניסו להשפיע על דעת הקהל האמריקנית כדי להכשיל את המו"מ. "יש כמה אנשים בתוך המערכת שלהם שאנחנו יודעים מעבר לכל ספק שמבצעים מניפולציה ומנסים לשנות את דעת הקהל האמריקנית כדי להמשיך את המלחמה ללא גבול", הוא אמר בפודקאסט של ג'ו רוגן.

התמיכה בישראל נשחקת

בעוד שהשיח על הופעתו של ואנס הדהד במסדרונות מתחם הכנסים במלון היוקרתי בלאס וגאס, כמעט ולא הייתה התייחסות אליו מהבמה, כאשר דובר אחר דובר ביקרו את הדמוקרטים, גינו את האנטישמיות ושיבחו את הברית בין ארה"ב לישראל.

איש הרדיו מניו יורק סיד רוזנברג שבר את השתיקה, ובדבריו התייחס למה שאמר ואנס בחודש יולי. "לא אהבתי את מה ששמעתי בתוכנית של ג'ו רוגן", אמר רוזנברג, והעלה המהומים באולם הכנסים.

ואנס ונתניהו. רפובליקנים צעירים נוטים יותר מהמבוגרים לומר שארה"ב תומכת במידה מופרזת בישראל ( צילום: קובי גדעון/ לע״מ )

התמיכה בישראל נשחקה בארה"ב, אך באופן דרמטי יותר בקרב הדמוקרטים. כחצי מהדמוקרטים מאמינים כי ישראל ביצעה "רצח עם" נגד פלסטינים, על פי סקר של AP-NORC שפורסם ביולי - האשמה שהוטחה על ידי כמה ארגוני זכויות אדם והוכחשה בתוקף על ידי ישראל וממשל ארה"ב.

הרפובליקנים, הנאבקים במצב רוח כלכלי-לאומי עכור, ניסו להציג את הדמוקרטים כמנותקים וקיצוניים מדי. יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון אמר כי המפלגה משועבדת ל"סוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה", והוא האשים את השמאל הפוליטי בגזענות כלפי יהודים. "המפלגה הדמוקרטית נאכלת מבפנים על ידי האנטישמיות הזו", הוא אמר.

לפי הסקר, לרפובליקנים יש סבירות גבוהה יותר לתמוך בישראל, אך ישנו פער בין-דורי, ורפובליקנים צעירים נוטים יותר ממקביליהם המבוגרים לומר שארה"ב תומכת בישראל במידה מופרזת. הפער הזה מטריד חלק מהשמרנים היהודים המשפיעים, שהשתמשו בוועידות הפסגה השנתיות של הקואליציה היהודית הרפובליקנית כדי להיאבק באנטישמיות.