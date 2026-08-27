ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון שבו הוא קורא ליו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' וליו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר להתאחד בבחירות הקרובות לכנסת. נתניהו אמר בסרטון: "הם חייבים להתאחד. ב-92 היה לימין כמו היום, יותר קולות מאשר לשמאל, אבל כיוון שהיו שלוש מפלגות, לא עברנו את אחוז החסימה, הפסדנו לשמאל, קיבלנו את אסון אוסלו, את ערפאת כאן, את החמאס כאן. ולכן זה יכול לקרות גם הפעם, כל פעם שהלכנו ביחד, ניצחנו, כל פעם שהלכנו בנפרד, הפסדנו. אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, צריך להתגבר על זה, אני אזמין אותם בימים הקרובים, אנחנו נעשה מאמץ עליון להתאחד וזה מה שהציבור מצפה מהם, ובצדק".