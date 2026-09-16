פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד תושב רהט בשנות ה-20 לחייו בגין שוד תחנת דלק בעיר בחודש יולי. בתיעוד מהאירוע נראה רעול פנים מאיים על עובד התחנה בקרש שהחזיק בידו, ובהמשך מתעמת איתו פיזית וגונב כסף מהקופה.
השוד התרחש ב-16 ביולי, אז התקבל הדיווח במשטרה על הגניבה. בסרטון מצלמת אבטחה בתחנת הדלק נראה חשוד רעול פנים מגיע למקום כשהוא אוחז בקרש עץ, מניף אותו לעבר המתדלק ודורש ממנו כסף. לאחר שהמתדלק סירב, החשוד נכנס בכוח לעמדת התדלוק והתעמת עמו פיזית. בהמשך הוא גנב מהקופה כ-700 שקלים ונמלט מהמקום.
מהמשטרה נמסר כי שוטרי וחוקרי תחנת רהט פתחו בחקירה וביצעו פעולות שהובילו לאיתור הנאשם ולמעצרו. בהמשך נאספו ראיות ונגבו עדויות שביססו את התשתית הראייתית נגדו.
כאמור, בתום החקירה הגישה פרקליטות מחוז דרום כתב אישום נגד הצעיר.
קצין אח"מ תחנת רהט, רפ"ק צבי מיכאל, מסר: "חוקרי תחנת רהט פעלו באופן מקצועי ונחוש, החל מקבלת הדיווח ועד לאיתור החשוד, מעצרו וגיבוש התשתית הראייתית שהובילה להגשת כתב האישום. נמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות שוד ואלימות ולהביא את המעורבים בהן לדין".