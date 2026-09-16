בשנות ה-20 לחייו בגין שוד תחנת דלק בעיר בחודש יולי. בתיעוד מהאירוע נראה רעול פנים מאיים על עובד התחנה בקרש שהחזיק בידו, ובהמשך מתעמת איתו פיזית וגונב כסף מהקופה.

בשנות ה-20 לחייו בגין שוד תחנת דלק בעיר בחודש יולי. בתיעוד מהאירוע נראה רעול פנים מאיים על עובד התחנה בקרש שהחזיק בידו, ובהמשך מתעמת איתו פיזית וגונב כסף מהקופה.