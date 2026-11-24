נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתכונן להעלות מכסים על סין ועל עשרות מדינות נוספות. נציג הסחר של ארה"ב, ג'יימיסון גריר, עשוי להכריז כבר השבוע על תוצאות חקירה שנמשכה חודשים בנושא סובסידיות תעשייתיות זרות, כאשר סין צפויה להתמודד עם חלק מהמכסים הגבוהים ביותר. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל. טראמפ מבקש לשקם חלק גדול ממשטר המכסים המקורי שלו, אחרי שבית המשפט העליון ביטל בפברואר את ההיטלים שהטיל. בין היתר, ייבוא מהאיחוד האירופי, מיפן ומדרום קוריאה, שכיום מוטל עליו מכס של בין 10% ל-12.5%, עשוי לעמוד בפני שיעור של עד 15%, בהתאם להסכמי סחר שסוכמו עם טראמפ בשנה שעברה.