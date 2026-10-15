מחקר חדש של הליגה נגד השמצה חושף כי עיוותים בוויקיפדיה בנוגע לישראל, חמאס ו-7 באוקטובר שבוצעו בידי עורכים שנחסמו נותרו ברובם ללא תיקון. הדו"ח החדש מראה גם כי העריכה המוטה נמשכה באמצעות שיטות שקטות יותר: ביטול שינויים של עורכים אחרים כדי לשמר מסגור מסוים, ריכוך או הסתייגות מטענות עובדתיות, ובנייה מחדש של ערכים בקצב איטי מספיק כך שאף עריכה בודדת לא תמשוך תשומת לב. דפים אלו ממשיכים להזין מערכות של בינה מלאכותית, פלטים של מודלי שפה גדולים ותוצאות של מנועי חיפוש, ובכך מפיצים את העיוותים ומשפיעים על הדרך שבה מיליוני אנשים נחשפים למידע זה.