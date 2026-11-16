כלי תקשורת ב לבנון דיווחו הלילה (בין ראשון לשני) כי צה"ל "חטף" שני בני אדם מבית בשבעא שבדרום המדינה. על פי הדיווחים מדובר באסעד פארס חמדאן ואחיו, מוחמד פארס חמדאן. במסגרת הדיווחים אף פורסם תיעוד מהבית שממנו לכאורה נלקחו שני האחים. בצה"ל טרם התייחסו לאירוע.

הבית שממנו "נחטפו" לכאורה שני האחים ( ללא קרדיט מליאור בן ארי )





עוד דווח הבוקר בלבנון כי בוצעה תקיפה צבאית ישראלית שכוונה לעבר א-שערה שבאזור אל-בקאע בלבנון. מדובר באזור במזרח לבנון שצה"ל לא תקף בו בתקופה האחרונה.

אתמול מסר דובר צה"ל כי כוחות צוות הקרב החטיבתי 300 בפיקוד אוגדה 91 וכוחות יחידת יהל"ם, השמידו בכפר מג'דל זון תוואי תת-קרקעי שאורכו כ-35 מטרים ובו שני חדרי שהייה.

בכל הנוגע למאמצי ההסדרה מסר מקור דיפלומטי לערוץ אל-חדת' הסעודי: "מאמצים אירופיים ושל המפרץ הצליחו עד כה לשכנע את וושינגטון לא להשאיר את צבא לבנון ללא כוח בינלאומי בדרום. ההצעה האמריקנית היא לפרוס כוח רב-לאומי של לא יותר ממאה חיילים בדרום לבנון. משימת הכוח תכלול את האזור שמצפון לנהר הליטני. זה יקרה במסגרת החלטת או"ם שתתחשב בהסכם המסגרת בין לבנון לישראל".

ביום שישי הודיע צבא לבנון כי אגף המודיעין של הצבא הוציא לפועל מבצע בדאחייה של ביירות - מעוז חיזבאללה בבירה הלבנונית - נגד הברחת אמצעי לחימה. כוחות לבנוניים פשטו על מחסן נשק באזור אל-משרפיה בדאחייה ותפסו כמות גדולה של אמצעי לחימה ותחמושת. אזרח לבנוני נעצר באירוע ונפתחה חקירה. בערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דיווחו כי מחסן הנשק שייך לשני אנשים המעורבים בסחר בנשק. לא נמסר בהודעת הצבא כי מדובר בפעילות של ארגון הטרור חיזבאללה, אך הדאחייה של ביירות ידועה כאמור כאחד ממעוזי הארגון.

הנשק שנתפס בפשיטה בדאחייה

בנוסף לפשיטה, בשבוע שעבר דווח בתקשורת הלבנונית והערבית על חמישה פעילי חיזבאללה שנעצרו בצפון לבנון, באזור שאינו מוכר ככזה שבשליטת ארגון הטרור. נטען כי העצורים חשודים בביצוע פעולות סיור באזור ההרים של מחוז בתרון, וכי הם קרעו מפות לפני שכוחות הביטחון תפסו אותם.