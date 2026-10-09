שוטרים פתחו בירי אחר הצהריים (שישי) לעבר רכב בכביש 60, אחרי שלפי החשד נגנב מירושלים ונסע לכיוון צומת גוש עציון, תוך שהוא פורץ מחסומים ולפי המשטרה מסכן חיי שוטרים. בעקבות הירי הרכב התהפך ועלה באש, הנהג נפצע באורח אנוש והלהבות התפשטו לחורש סמוך.

הזירה בכביש 60 ( צילום: דוברות כבאות והצלה )





גלריה הרכב השרוף אחרי שהתהפך ועלה באש ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

האירוע התרחש מצפון לקריית ארבע, באזור החווה גד נתן, וכביש 60 נחסם במקום בשני הכיוונים. הרכב שבו נהג החשוד הינו בעל לוחית זיהוי ישראלית, אך זהותו של הנהג טרם התבררה. בעקבות הדיווח על הימלטות הנהג ברכב הגנוב מירושלים, שוטרים פתחו במרדף אחריו וביצעו מחסומים במטרה לעצור אותו.

לפי המשטרה, הוא החל בנסיעה פרועה תוך שסיכן את חיי השוטרים ומשתמשי הדרך ואף פרץ את מחסומי המשטרה בניסיון להימלט. "כוחות המשטרה שחשו סכנה לחייהם ביצעו ירי לעבר הרכב. נהג הרכב ביצע תאונה עצמית שכתוצאה ממנה הרכב התהפך, עלה באש ונגרמה שריפה", נמסר.

כוחות החירום בזירה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

עוד צוין כי החשוד חולץ מהרכב, טופל על ידי גורמי הרפואה וכוחות הכיבוי וההצלה פועלים לכיבוי השריפה. בכבאות והצלה עדכנו כי לוחמי האש מתחנת יהודה שהגיעו לזירה זיהו את הנהג שכוב לצד הרכב שעלה באש. הם פועלים לכיבוי הרכב והחורש הסמוך שהאש אחזה גם בו.