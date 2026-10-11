הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הורתה למשטרה לערוך בירור בחשד לפגיעה בפרטיותן של מלי וליאל יהלומי, בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי הנוגע אליהן. לפי הודעת הרשות, הפנייה נעשתה בעקבות תיעודן של השתיים שאותרו על אוטובוס בארגנטינה ותשאולן בידי נציג המשטרה וולטר. עוד נכתב כי "נחשפו פרטים אישיים רגישים מתוך חקירת האירוע, שכללו התכתבויות פרטיות, חיפושים שביצעו בכלי בינה מלאכותית, מידע על מצבן הכלכלי, פעולות פיננסיות, מיקומן ותנועתן, ומועד נחיתתן הצפוי בישראל. בחינת הדיווחים מלמדת כי מקור המידע, לפחות בחלק מהמקרים, היה ממשטרת ישראל".