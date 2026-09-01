רכב פרטי מסוג קיה פיקנטו התנגש בצהריים (שלישי) בחלון ראווה של חנות בגדים בקריית גת, אחרי שנפגע ממשאית. בתאונה החריגה נפצעו נהג המשאית, שמצבו הוגדר בינוני, ושתי נשים שנכחו בחנות ומצבן הוגדר קל. צפו בתיעוד מהזירה:
הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש בשעה בשעה 12:45. התאונה אירעה בחנות בדרך הדרום בעיר, וצוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים ברזילי באשקלון.
חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א, מאיר אביבי, וחובשת מד"א סתיו בוטבול, סיפרו: "מדובר בתאונה חריגה. הרכב הפרטי היה ממש בתוך החנות כאשר דלתות וחלונות הראווה מנופצות. סרקנו את החנות ובאורח נס היו בתוכה רק שתי נשים שנפצעו באורח קל בלבד. הענקנו להן טיפול רפואי ראשוני ופינינו אותן לבית החולים. האירוע הזה יכול היה להסתיים בטרגדיה".