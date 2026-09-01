חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א, מאיר אביבי, וחובשת מד"א סתיו בוטבול, סיפרו: "מדובר בתאונה חריגה. הרכב הפרטי היה ממש בתוך החנות כאשר דלתות וחלונות הראווה מנופצות. סרקנו את החנות ובאורח נס היו בתוכה רק שתי נשים שנפצעו באורח קל בלבד. הענקנו להן טיפול רפואי ראשוני ופינינו אותן לבית החולים. האירוע הזה יכול היה להסתיים בטרגדיה".