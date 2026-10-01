צעיר ישראלי בן 26 מגבעת זאב נהרג בתאונת קיאק במהלך חופשה בנורבגיה. לפי המידע, הוא היה בחופשה עם חבריו, הם התהפכו יחד עם הקיאק במהלך שיט, והוא טבע למוות. חבר נוסף שלו נפצע והועבר במסוק לאשפוז בבית חולים בעיר ברגן. מפרטי התקרית, עלה כי הקיאק התהפך בשל תנאי מזג אוויר לא יציבים.
ממשרד החוץ נמסר כי "שגרירות ישראל באוסלו והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל מטפלים במקרה מול הרשויות המקומיות מרגע קבלת הדיווח, נמצאים בקשר עם המשפחה ומלווים אותה בשעתה הקשה".
ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזק"א, הוסיף: "מיד עם קבלת הדיווח במוקד, בזק"א החלו לטפל בכבוד המת ומול הגורמים המקומים במטרה לשחרר את הנפטר לקראת הטסה לישראל להמשך קבורה והלוויה. צוות החטיבה הבינלאומית של זק"א פועל באופן שוטף יחד עם חברת מנוחה לעד, משרד החוץ וכלל הגורמים הרלוונטיים במטרה להביא את הנפטר לקבורה בהקדם האפשרי".