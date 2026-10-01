צעיר ישראלי בן 26 מגבעת זאב נהרג בתאונת קיאק במהלך חופשה בנורבגיה. לפי המידע, הוא היה בחופשה עם חבריו, הם התהפכו יחד עם הקיאק במהלך שיט, והוא טבע למוות. חבר נוסף שלו נפצע והועבר במסוק לאשפוז בבית חולים בעיר ברגן. מפרטי התקרית, עלה כי הקיאק התהפך בשל תנאי מזג אוויר לא יציבים.