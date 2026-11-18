לטענת אב לשתי אחיות בנות 8 ו-10, הן נתקלו שלשום (שני) באדם זר ב אור יהודה שקרא להן להיכנס לרכבו, מה שגרם להן גם להימלט לבית סמוך, תוך שהאיש נוסע בעקבותיהן וממשיך לקרוא להן לצאת. המשפחה טוענת כי למרות שחלפו יומיים מהאירוע, המשטרה טרם אספה תיעודים ממצלמות באזור שעשויים לסייע בזיהויו, בין השאר ממצלמות אבטחה של שכנים. ״הבנות מפוחדות מאוד. זאת פצצה מתקתקת שמסתובבת חופשי״, אמר האב.

המשפחה טוענת: זה האדם שקרא לילדות להיכנס לרכבו

לדברי האב, אחרי שהאיש ניסה לגרום לבנותיו להיכנס לרכבו והן נמלטו, ״הן נעלו את הדלת ועלו לקומה שמעל, אבל הוא המשיך לעמוד בחוץ ולקרוא להן". מאז האירוע המשפחה חוששת לשלומן של הילדות ודואגת מכך שטרם נאספו תיעודים ממצלמות אבטחה באזור.

המקרה התרחש כאשר שתי האחיות שהו בביקור אצל סבתן בעיר. השתיים יצאו מהבית לכמה דקות כדי למסור דבר מה לדודן, ובעודן ממתינות לו עצר לידן רכב ובו אדם שלא הכירו. לדברי אביהן, הנהג קרא להן להתקרב ולהיכנס לרכב. הילדות נבהלו וקפאו במקומן, עד שאחותו הגדולה של האב, שהבחינה במתרחש ממרחק, הבינה שמשהו אינו כשורה וקראה להן להגיע אליה.

לאחר מכן השתיים רצו לעברה ונכנסו לבית, אבל האב מספר כי הנהג ביצע עבירת תנועה, נסע בעקבות הילדות והגיע עד לבית שאליו נמלטו. "הוא עשה סיבוב ענק כדי למצוא אותן. הוא נכנס לרחוב, נעמד מול הבית והמשיך לקרוא להן״, סיפר. ״הן נעלו את הדלת ועלו לקומה שמעל. הוא עמד שם במשך כמה דקות, צעק להן ורק אחר כך נסע משם. זה אדם שהיה חדור מטרה״.

לדברי האב, בתו תיארה את האיש כאדם מבוגר מאוד ורזה. מאז המקרה, הוא מספר, שתי בנותיו שרויות בפחד והמשפחה מתקשה לחזור לשגרה. ״הבנות מפוחדות מאוד. זאת דילמה גדולה, כי מצד אחד אני רוצה לתת להן ביטחון ומצד שני ללמד אותן להיזהר. אני גם לא יכול להגיד להן שתפסו את האיש הזה, כי זה פשוט לא נכון״, אמר. ״אנחנו צמודים אליהן, לא עוזבים אותן לשנייה. אין לי ביטחון״.

האב, שגדל בעצמו בשכונה שבה התרחש האירוע, מתקשה להשלים עם תחושת חוסר הביטחון. ״זאת הייתה שכונה בטוחה. אני גדלתי שם בתור ילד. פתאום אתה מבין שדבר כזה יכול לקרות גם במקום שאתה מכיר כל החיים. זה יכול לקרות לכל אחד, וזה אמור להרעיד כל הורה בישראל״.

לדבריו, אף שידוע על מצלמות אבטחה באזור שמהן ניתן לנסות לאסוף ראיות, יומיים לאחר המקרה עדיין לא נאספו התיעודים הרלוונטיים, והמשפחה לא קיבלה עדכון על התקדמות הבדיקה. ״איך יכול להיות שיומיים לא פנו לאנשים שיש להם מצלמות? יש מצלמות שהתיעוד בהן נמחק בתוך שבועיים. עם האדישות הזאת מסוגלים להגיע אליהן גם בעוד חודש, כשכבר לא יהיה מה לקחת״, טען.

״אנחנו לא יודעים שום דבר״, הוא הוסיף. ״אין לי צל של ספק שמדובר באדם עם כוונות מסוכנות כלפי ילדות. הוא לא סתם עצר ושאל שאלה. הוא נסע אחריהן במהירות, חיפש אותן, עמד מחוץ לבית והמשיך לקרוא להן. מבחינתי זאת פצצה מתקתקת שמסתובבת חופשי. אני מפחד לחשוב מה היה קורה אם אחותי לא הייתה רואה אותן וקוראת להן לבוא אליה״.