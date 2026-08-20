חודש אחרי האישור שניתן בקבינט לכניסת הכוח הבינלאומי בעזה, לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו מסרה היום (חמישי) כי "בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה". בלשכה טענו בנוסף כי "ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו".
ההצבעה אושרה בקבינט המדיני-ביטחוני בחודש יולי האחרון, כאשר רק השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התנגד לה. בדרג המדיני טענו היום כי ההחלטה שהתקבלה הייתה לאשר חסינות עתידית לחיילים שייכנסו - ולא לאפשר את כניסתם כעת - אלא שלא על כך הצביעו חברי הקבינט. לפי ההצבעה, ישראל הסכימה לשיקום שירותים בסיסיים ברצועה, מתן סיוע הומניטרי והקמת מקלטים באזורים שאינם בשליטת חמאס - וכן את כניסת מועצת השלום הבינלאומית שהוקמה ביוזמת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בנוסף, רק אתמול אישרה ארה"ב תקציב על סך 206 מיליון דולר עבור הכוח.
גורם מדיני הדגיש לאחר האישור בקבינט כי "בשלב זה מדובר בכ-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו". הוא הוסיף: "האישור העקרוני לכוח הייצוב הבינלאומי (ISF) לכניסה לרצועת עזה נקבע ב'תוכנית 20 הנקודות' של הנשיא טראמפ שהובילה לשחרור כל החטופים. מדינת ישראל עומדת על העיקרון שצה"ל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ולא תהיה נסיגה כלשהי כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה".