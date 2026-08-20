, לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו מסרה היום (חמישי) כי "בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה". בלשכה טענו בנוסף כי "ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו".

, לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו מסרה היום (חמישי) כי "בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה". בלשכה טענו בנוסף כי "ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו".

ההצבעה אושרה בקבינט המדיני-ביטחוני בחודש יולי האחרון, כאשר רק השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התנגד לה. בדרג המדיני טענו היום כי ההחלטה שהתקבלה הייתה לאשר חסינות עתידית לחיילים שייכנסו - ולא לאפשר את כניסתם כעת - אלא שלא על כך הצביעו חברי הקבינט. לפי ההצבעה, ישראל הסכימה לשיקום שירותים בסיסיים ברצועה, מתן סיוע הומניטרי והקמת מקלטים באזורים שאינם בשליטת חמאס - וכן את כניסת מועצת השלום הבינלאומית שהוקמה ביוזמת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בנוסף, רק אתמול אישרה ארה"ב תקציב על סך 206 מיליון דולר עבור הכוח.

ההצבעה אושרה בקבינט המדיני-ביטחוני בחודש יולי האחרון, כאשר רק השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התנגד לה. בדרג המדיני טענו היום כי ההחלטה שהתקבלה הייתה לאשר חסינות עתידית לחיילים שייכנסו - ולא לאפשר את כניסתם כעת - אלא שלא על כך הצביעו חברי הקבינט. לפי ההצבעה, ישראל הסכימה לשיקום שירותים בסיסיים ברצועה, מתן סיוע הומניטרי והקמת מקלטים באזורים שאינם בשליטת חמאס - וכן את כניסת מועצת השלום הבינלאומית שהוקמה ביוזמת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בנוסף, רק אתמול אישרה ארה"ב תקציב על סך 206 מיליון דולר עבור הכוח.

ההצבעה אושרה בקבינט המדיני-ביטחוני בחודש יולי האחרון, כאשר רק השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התנגד לה. בדרג המדיני טענו היום כי ההחלטה שהתקבלה הייתה לאשר חסינות עתידית לחיילים שייכנסו - ולא לאפשר את כניסתם כעת - אלא שלא על כך הצביעו חברי הקבינט. לפי ההצבעה, ישראל הסכימה לשיקום שירותים בסיסיים ברצועה, מתן סיוע הומניטרי והקמת מקלטים באזורים שאינם בשליטת חמאס - וכן את כניסת מועצת השלום הבינלאומית שהוקמה ביוזמת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בנוסף, רק אתמול אישרה ארה"ב תקציב על סך 206 מיליון דולר עבור הכוח.