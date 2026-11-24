ללא קשר לאיזו ממשלה תקום כאן, ניתן לקבוע בוודאות כמעט מוחלטת שהמנצחים הגדולים של תוצאות הבחירות הן המפלגות החרדיות. או בניסוח מדויק יותר: המגזר החרדי.
המגזר שהיה המותקף ביותר, הפך, בחסות הרצון להקים ממשלה, למגזר המחוזר ביותר. נגמר עידן הקמפיינים ששמים על המוקד את החרדים, ליברמן איבד את ה-Raison d'être התעמולתי שלו, גם יאיר גולן יתקשה למכור לנו חזון ליברלי וחילוני אחרי טנא הפשרות (כניעות מבישות) שהוא מוכן להן, רק בשם החלפת הממשלה.
הרפיסות הערכית של מפלגות האופוזיציה הביאה אותי להשתעשע במחשבה מה היה קורה לו היינו בעולם הפוך, איך היו נראות השיחות הקואליציוניות לו נתניהו היה יכול להקים ממשלה עם אלו שעל גבם עשה קמפיינים שלמים? מה היה קורה אם עבאס וטיבי היו עושים גולדקנופף לנתניהו?
הבא נשתעשע: הדבר הראשון שחשוב לזכור זו ההיסטוריה הפוליטית, לא הרחוקה, הקרובה ממש. אחרי בחירות אפריל 2021, נתניהו חיזר במרץ אחרי מנסור "האחים המוסלמים" עבאס, יריב לוין הציג אותו ונתניהו, נתניהו איסלם את שמו לאבו-יאיר ובערוץ 14 דחקו בסמוטריץ׳ לגלות ציונות ולהסכים לממשלה עם רע״מ.
גם עם המשותפת היו לגוש נתניהו פלרטוטים לא מעטים - מהברית הלא כתובה, אך המתואמת להפליא בין המפלגות החרדיות לערביות בקידום מהלכי חקיקה בכל נושא שעשוי להיטיב איתן, או לדחיקת חקיקה בנושאים שעלולים להרע להן, ועד להבנות בענייני כספים ועניינים פוליטיים, החל ממתווה הגז, ועד להצבעה יחד להפלת ממשלת השינוי בראשות בנט ולפיד.
תנאי מקדים לתרחיש המדומיין הוא שמנהיגי המפלגות הערביות יפגינו תבונה פוליטית במקום היבריס של מנצחים. במקום להקשיב בשיעור שמלמדים אותם החרדים בהלכות ״נטרל את היריב״, עסוקים טיבי ושות׳ במריבות מטופשות. במקום להתסיס ולהציק לחברי הקואליציה, היו עושים הם בחוכמה אם היו מורחים אותם במתק שפתיים, רומזים על כך שהגיעה השעה לשותפות היסטורית, שרק הימין יכול להביא לפיוס ההיסטורי. אם הערבים היו מתנהגים יותר כמו חרדים, הם היו מקריסים את כל חומות ההגנה של היריבים הפוליטיים הכי רעשנים שלהם. את הארס היו צריכים להחליף בדבש, ואז היינו רואים מי נמס פה.
לו היו חסרות לנתניהו האצבעות של עבאס כדי להבטיח ממשלה יציבה כשהמשותפת תומכת/נמנעת מחוץ לממשלה, כמה רחוק היינו רואים אותו הולך?
אבל זה רק הקדימון, הבטחתי שעשוע, אז: לו היו חסרות לנתניהו האצבעות של עבאס כדי להבטיח ממשלה יציבה כשהמשותפת תומכת/נמנעת מחוץ לממשלה, כמה רחוק היינו רואים אותו הולך?
ציוצים ממלכתיים שהגיע הזמן לשילוב האזרחים הערביים בהנהגה? קל.
ציטוטים של ז׳בוטינסקי שאמר שסגן ראש הממשלה צריך להיות ערבי? אלמנטרי.
מסיבות עיתונאים שבהן היו מסבירים לנו על כך שבחו״ל מצבנו קשה, שהגיעה השעה לעוצמה מתוך אחדות אזרחית, שחשוב להראות לעולם חזית חדשה, פלורליסטית, שרק בדרך משולבת של יהודים וערבים נוכל להפיס את אירופה, להרגיע את הפרוגרס באמריקה ולהימנע מסנקציות משתקות (!) קיומיות (!!) שוודאי היו נוחתות עלינו לולא נתניהו היה מתחתן פוליטית עם טיבי.
לו רק היו חסרים לנתניהו כמה אצבעות של ערבים היינו זוכים לראות פאנליסט איסלאמי בפטריוטים, טיבי היה מחבק את גיא הוכמן, ובמקום סוכריות דוד ביטן היה מחלק בכנסת בקלאוות.
התסריט לעיל עשוי להראות מוגזם, אולי אפילו מופרך. מצד שני, אם איזנקוט לא יצליח להקים קואליציה בקרוב, בעוד כשבועיים המנדט עובר לידי נתניהו…