המגזר שהיה המותקף ביותר, הפך, בחסות הרצון להקים ממשלה, למגזר המחוזר ביותר. נגמר עידן הקמפיינים ששמים על המוקד את החרדים, ליברמן איבד את ה-Raison d'être התעמולתי שלו, גם יאיר גולן יתקשה למכור לנו חזון ליברלי וחילוני אחרי טנא הפשרות (כניעות מבישות) שהוא מוכן להן, רק בשם החלפת הממשלה.

המגזר שהיה המותקף ביותר, הפך, בחסות הרצון להקים ממשלה, למגזר המחוזר ביותר. נגמר עידן הקמפיינים ששמים על המוקד את החרדים, ליברמן איבד את ה-Raison d'être התעמולתי שלו, גם יאיר גולן יתקשה למכור לנו חזון ליברלי וחילוני אחרי טנא הפשרות (כניעות מבישות) שהוא מוכן להן, רק בשם החלפת הממשלה.

המגזר שהיה המותקף ביותר, הפך, בחסות הרצון להקים ממשלה, למגזר המחוזר ביותר. נגמר עידן הקמפיינים ששמים על המוקד את החרדים, ליברמן איבד את ה-Raison d'être התעמולתי שלו, גם יאיר גולן יתקשה למכור לנו חזון ליברלי וחילוני אחרי טנא הפשרות (כניעות מבישות) שהוא מוכן להן, רק בשם החלפת הממשלה.

הרפיסות הערכית של מפלגות האופוזיציה הביאה אותי להשתעשע במחשבה מה היה קורה לו היינו בעולם הפוך, איך היו נראות השיחות הקואליציוניות לו נתניהו היה יכול להקים ממשלה עם אלו שעל גבם עשה קמפיינים שלמים? מה היה קורה אם עבאס וטיבי היו עושים גולדקנופף לנתניהו?

הרפיסות הערכית של מפלגות האופוזיציה הביאה אותי להשתעשע במחשבה מה היה קורה לו היינו בעולם הפוך, איך היו נראות השיחות הקואליציוניות לו נתניהו היה יכול להקים ממשלה עם אלו שעל גבם עשה קמפיינים שלמים? מה היה קורה אם עבאס וטיבי היו עושים גולדקנופף לנתניהו?

הרפיסות הערכית של מפלגות האופוזיציה הביאה אותי להשתעשע במחשבה מה היה קורה לו היינו בעולם הפוך, איך היו נראות השיחות הקואליציוניות לו נתניהו היה יכול להקים ממשלה עם אלו שעל גבם עשה קמפיינים שלמים? מה היה קורה אם עבאס וטיבי היו עושים גולדקנופף לנתניהו?

גם עם המשותפת היו לגוש נתניהו פלרטוטים לא מעטים - מהברית הלא כתובה, אך המתואמת להפליא בין המפלגות החרדיות לערביות בקידום מהלכי חקיקה בכל נושא שעשוי להיטיב איתן, או לדחיקת חקיקה בנושאים שעלולים להרע להן, ועד להבנות בענייני כספים ועניינים פוליטיים, החל ממתווה הגז, ועד להצבעה יחד להפלת ממשלת השינוי בראשות בנט ולפיד.

גם עם המשותפת היו לגוש נתניהו פלרטוטים לא מעטים - מהברית הלא כתובה, אך המתואמת להפליא בין המפלגות החרדיות לערביות בקידום מהלכי חקיקה בכל נושא שעשוי להיטיב איתן, או לדחיקת חקיקה בנושאים שעלולים להרע להן, ועד להבנות בענייני כספים ועניינים פוליטיים, החל ממתווה הגז, ועד להצבעה יחד להפלת ממשלת השינוי בראשות בנט ולפיד.

גם עם המשותפת היו לגוש נתניהו פלרטוטים לא מעטים - מהברית הלא כתובה, אך המתואמת להפליא בין המפלגות החרדיות לערביות בקידום מהלכי חקיקה בכל נושא שעשוי להיטיב איתן, או לדחיקת חקיקה בנושאים שעלולים להרע להן, ועד להבנות בענייני כספים ועניינים פוליטיים, החל ממתווה הגז, ועד להצבעה יחד להפלת ממשלת השינוי בראשות בנט ולפיד.