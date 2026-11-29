הגשמים היום הם רק ההתחלה למערכת גשם ממושכת ועוצמתית שתפקוד אותנו בעיקר בימים שלישי עד שישי, ואולי אף מעבר לכך. שיא המערכת צפוי ביום רביעי, אז יש חשש חמור להצפות בערי המרכז, בגוש דן ובשפלה - כאשר עשרות מילימטרים צפויים לרדת תוך כמה שעות, משעות הבוקר המוקדמות של אותו יום.