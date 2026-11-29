סיפתח לשבוע גשום: בשעות האחרונות יורדים גשמים בעוצמה חזקה באזור המרכז. בקרני שומרון נמדדו 48 מ"מ תוך שעה אחת בלבד, כמות חריגה לפרק זמן כה קצר. מהיום (ראשון) בצהריים ירדו כבר 56 מ"מ בקרני שומרון, ושם תועד גבר שוחה ברחוב. צפו בתיעוד:
גם בגוש דן נרשמו היום כמויות נכבדות: 8 מ"מ בתל אביב, 9 מ"מ בבני ברק ו-15 מ"מ בפתח תקווה. גשמים ירדו גם ברוב האזורים בצפון, ובבית שאן נמדדו 10 מ"מ.
הגשמים היום הם רק ההתחלה למערכת גשם ממושכת ועוצמתית שתפקוד אותנו בעיקר בימים שלישי עד שישי, ואולי אף מעבר לכך. שיא המערכת צפוי ביום רביעי, אז יש חשש חמור להצפות בערי המרכז, בגוש דן ובשפלה - כאשר עשרות מילימטרים צפויים לרדת תוך כמה שעות, משעות הבוקר המוקדמות של אותו יום.
לפני כן, מחר (שני) הטמפרטורות יעלו והלחות תרד. משעות אחר הצהריים הרוחות יתחזקו בדרום הארץ, וייתכן שם אובך. לקראת ערב יחלו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים בעיקר בצפון הארץ. ביום שלישי הטמפרטורות יירדו במידה ניכרת ויהיו נמוכות מהרגיל. ינשבו רוחות ערות ברוב אזורי הארץ, וייתכן אובך בדרום. יתכנו גשמים מקומיים במישור החוף. לקראת ערב הגשמים יתחזקו ויתפשטו בהדרגה לצפון הארץ ומרכזה.
השיא, כאמור, צפוי ברביעי. אז תימשך מגמת הירידה בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל לעונה. גשם מלווה בסופות רעמים צפוי לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בנגב ובערבה ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים. קיים כאמור צפי להצפות בערי החוף והשפלה, לצד אפשרות של שיטפונות בנחלי צפון מדבר יהודה וים המלח.
ברשות הטבע והגנים אמרו כי עקב החשש משיטפונות, חלק ממסלולי הטיול ייסגרו באזורים השונים. הם הדגישו כי חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים. "זו סכנת חיים, אסור להתקרב לשפת נחל בשעת שיטפון מחשש להתמוטטות הגדה", הזהירו.