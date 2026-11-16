אישום: אסמאעיל עודתאללה, תושב עילוט שבצפון, התחזה לשוטר, עצר נהגת בצד הדרך ודרש ממנה לקיים עימו יחסי מין בתמורה לביטול דוח תנועה.
מכתב האישום, שהוגש לבית משפט השלום בטבריה על ידי פרקליטות מחוז צפון, עולה כי עודתאללה נסע אחרי המתלוננת, הפעיל ברכבו אורות כחולים מהבהבים הנחזים לאורות משטרתיים וסימן לה לעצור בצד הדרך. המתלוננת, שסברה כי מדובר בשוטר, נענתה להוראתו ומסרה לו לבקשתו את רישיונותיה ואת מפתחות רכבה.
בהמשך העמיד עודתאללה פנים כי הוא מבצע בדיקה משטרתית, ולאחר מכן טען בפני המתלוננת כי תיעד אותה מבצעת עבירות תנועה. בשלב זה דרש ממנה לקיים עימו יחסי מין או מעשה מיני אחר, תוך ביצוע תנועות בעלות אופי מיני, בתמורה לכך שיוותר לה על דוח ולא יעשה שימוש בתיעוד שלטענתו נמצא ברשותו.
אלא שהמתלוננת החלה לחשוד כי אינו שוטר והתקשרה למוקד 100 כדי לברר את זהותו. משהבחין בכך, אחז עודתאללה בכוח בטלפון הנייד שלה, משך את ידה בחוזקה, חטף ממנה את המכשיר והשליך אותו לתוך רכבה כדי למנוע ממנה לדווח למשטרה. מיד לאחר מכן נמלט מהמקום, ובמהלך מנוסתו השליך את האורות הכחולים ששימשו אותו בהתחזות, בניסיון להעלים ראיות ולשבש את החקירה.
כתב האישום מייחס לעודתאללה עבירות של התחזות לשוטר, סחיטה באיומים, הטרדה מינית, תקיפה ושיבוש מהלכי משפט.