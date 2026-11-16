מכתב האישום, שהוגש לבית משפט השלום בטבריה על ידי פרקליטות מחוז צפון, עולה כי עודתאללה נסע אחרי המתלוננת, הפעיל ברכבו אורות כחולים מהבהבים הנחזים לאורות משטרתיים וסימן לה לעצור בצד הדרך. המתלוננת, שסברה כי מדובר בשוטר, נענתה להוראתו ומסרה לו לבקשתו את רישיונותיה ואת מפתחות רכבה.

מכתב האישום, שהוגש לבית משפט השלום בטבריה על ידי פרקליטות מחוז צפון, עולה כי עודתאללה נסע אחרי המתלוננת, הפעיל ברכבו אורות כחולים מהבהבים הנחזים לאורות משטרתיים וסימן לה לעצור בצד הדרך. המתלוננת, שסברה כי מדובר בשוטר, נענתה להוראתו ומסרה לו לבקשתו את רישיונותיה ואת מפתחות רכבה.

מכתב האישום, שהוגש לבית משפט השלום בטבריה על ידי פרקליטות מחוז צפון, עולה כי עודתאללה נסע אחרי המתלוננת, הפעיל ברכבו אורות כחולים מהבהבים הנחזים לאורות משטרתיים וסימן לה לעצור בצד הדרך. המתלוננת, שסברה כי מדובר בשוטר, נענתה להוראתו ומסרה לו לבקשתו את רישיונותיה ואת מפתחות רכבה.