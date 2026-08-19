סוריה גינתה את התקיפות הישראליות נגד שדה התעופה אבו א-דהור, במכתבים ששיגרה למזכ"ל האו"ם ולמועצת הביטחון. העיתון הלבנוני "אל-אחבאר", שמזוהה עם חיזבאללה, דיווח כי התקיפה גרמה נזק לארבעת מסלולי ההמראה של שדה התעופה ולתשתיות נוספות בו. לפי הדיווח, מדובר בתקיפה השלישית מסוגה, לאחר שתי תקיפות קודמות נגד אתרים צבאיים במרכז סוריה שטורקיה ניסתה לשקם. עוד נטען כי התקיפה התרחשה ימים ספורים לאחר ששני מטוסים סוריים ביצעו טיסות אימון בצפון המדינה, לראשונה מאז נפילת משטר אסד, ובזמן שאנקרה משתתפת בעבודות שיקום בשדה. מקורות בשטח מסרו לעיתון כי שני מטוסים ישראליים נכנסו למרחב האווירי הסורי מכיוון לבנון.