המשטרה עצרה הבוקר (שלישי) ברמת גן נער כבן 16 מהפזורה הבדואית, ש"התבטא באופן מחשיד במהלך התכתבות ברשת". כך נמסר מטעם דוברות המשטרה, שציינה כי שוטרי תחנת בני ברק במרחב דן איתרו ועצרו את הנער, שהועבר לחקירה לבירור נסיבות המקרה. לפי החשד, הנער פרסם תכנים בעלי אופי פח"עי ברשתות, וכן שלח הודעה לבוט המשטרתי שבה כתב: "אני מחבל".

המשטרה עצרה הבוקר (שלישי) ברמת גן נער כבן 16 מהפזורה הבדואית, ש"התבטא באופן מחשיד במהלך התכתבות ברשת". כך נמסר מטעם דוברות המשטרה, שציינה כי שוטרי תחנת בני ברק במרחב דן איתרו ועצרו את הנער, שהועבר לחקירה לבירור נסיבות המקרה. לפי החשד, הנער פרסם תכנים בעלי אופי פח"עי ברשתות, וכן שלח הודעה לבוט המשטרתי שבה כתב: "אני מחבל".

המשטרה עצרה הבוקר (שלישי) ברמת גן נער כבן 16 מהפזורה הבדואית, ש"התבטא באופן מחשיד במהלך התכתבות ברשת". כך נמסר מטעם דוברות המשטרה, שציינה כי שוטרי תחנת בני ברק במרחב דן איתרו ועצרו את הנער, שהועבר לחקירה לבירור נסיבות המקרה. לפי החשד, הנער פרסם תכנים בעלי אופי פח"עי ברשתות, וכן שלח הודעה לבוט המשטרתי שבה כתב: "אני מחבל".