המשטרה עצרה הבוקר (שלישי) ברמת גן נער כבן 16 מהפזורה הבדואית, ש"התבטא באופן מחשיד במהלך התכתבות ברשת". כך נמסר מטעם דוברות המשטרה, שציינה כי שוטרי תחנת בני ברק במרחב דן איתרו ועצרו את הנער, שהועבר לחקירה לבירור נסיבות המקרה. לפי החשד, הנער פרסם תכנים בעלי אופי פח"עי ברשתות, וכן שלח הודעה לבוט המשטרתי שבה כתב: "אני מחבל".
אתמול, עם צאת יום הכיפורים, עדכן דובר צה"ל על פעילותו במהלך היממה האחרונה, לאחר הפיגוע הקטלני במעיין בבנימין שבו נרצח נתנאל שקרון. לפי ההודעה, לוחמי דובדבן בקבאטייה עצרו שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע "בטווח הזמן המיידי".
הפעילות בקבאטיה בוצעה בהובלת שב"כ, לאחר שבארגון זיהו בתוך זמן קצר שני פעילים המזוהים עם חמאס, שעל פי החשד תכננו להוציא לפועל פיגוע בטווח הזמן המיידי. בעקבות המידע הוקפץ כוח של יחידת דובדבן, שעצר את השניים והעביר אותם להמשך חקירה בשב"כ. המעצר מצטרף לשורת סיכולים בשבועות האחרונים, שבמסגרתם נעצרו כמה מחבלים וחוליות מקומיות שתכננו אף הם לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.