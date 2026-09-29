יו"ר ישר! גדי איזנקוט לא יאובטח על ידי שב"כ. כך הודיעה מפלגתו. שב"כ מסר כי "בתום התייעצויות עם גורמי המקצוע בתוך השירות ומחוצה לו, אישר ראש השב"כ דוד זיני מספר פעולות על מנת ליצור מענה אבטחה מיטבי עבור ראשי המפלגות". לפי הארגון, "יחידות מודיעניות בשב"כ יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני; במידה וראש מפלגה יחפוץ באבטחה, תאושר לחברת האבטחה שישכור נשיאת נשק גם בהיעדר מודיעין או איום קונקרטי; יתקיים תיאום מלא בין אגף האבטחה בשב"כ לבין ראשי המפלגות; השירות יקיים הערכת מצב עיתית שבה תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה".