דיון חסוי בדלתיים סגורות נפתח בסוף השבוע במועצת הביטחון של האו"ם, שדנה מחדש בהחלטה לפרק את כוח שמירת השלום בגבול לבנון. כוח יוניפי"ל כבר החל בהיערכויות לפירוקו בסוף 2026, לפי ההחלטה שהתקבלה באו"ם בשנה שעברה, אך בצרפת קראו להאריך את מנדט הכוח גם מעבר למועד שנקבע. בינתיים, שר החוץ של לבנון יוסף רג'י לא נראה במשרדו, ובלבנון נטען שקיבל "אזהרות ביטחוניות". רג'י נחשב לאחד מתומכי המשא ומתן עם ישראל, ובעבר התעמת לא פעם עם חיזבאללה .

גלריה כוח יוניפי"ל ( צילום: AP Photo/Hussein Malla )

הערוץ הלבנוני "אל-ג'דיד" פנה לשר בנוגע למו"מ שמתנהל מול ישראל, אבל לא זכה למענה. עם זאת, השר השיב בחיוב כשנשאל אם קיבל אזהרות ביטחוניות שמונעות ממנו להגיע ללשכתו.

באו"ם, שם כאמור עלתה לדיון שאלת קיומו של יוניפי"ל גם ב-2027, האמריקנים הביעו התנגדות נחרצת להצעה הצרפתית. שגריר לבנון הוא שכתב למזכ"ל האו"ם בבקשה "לשקול מחדש" את ההחלטה הקודמת, כאשר לטענתו, לנוכח ההסלמה הביטחונית והמו"מ מול ישראל, הפתרון הנכון הוא הארכת המנדט. בצרפת הביעו תמיכה, אך השגריר הצרפתי לא הציג טיוטה כתובה להצעה או נקט בפרק זמן מוגדר להארכה המדוברת. אלא שעצם העלאת ההצעה מסמנת הלכה למעשה ניסיון ראשון לפתוח מחדש את ההחלטה שכבר התקבלה.

יוסף רג'י, שר החוץ של לבנון ( צילום: REUTERS/Alaa Al Sukhni )

כמה מדינות אירופיות נוספות הביעו תמיכה עקרונית, אך סין ורוסיה שתמכו בעבר לא התייחסו הפעם להצעה - וארה"ב כאמור התנגדה. שגריר ארה"ב לאו"ם, מייק וולץ, אמר כי וושינגטון לא מעוניינת להאריך את המנדט של כוח שלשיטתה נכשל. לדבריו, ארה"ב לא מתכוונת לחזור על טעויות העבר. ההתנגדות האמריקנית משמעותית במיוחד משום שהארכת המנדט הנוכחי כבר הוגדרה כהארכה אחרונה, לקראת מה שאמור להיות נסיגה מסודרת של יוניפי"ל מדרום לבנון.

שאלת היום שאחרי

מעבר לעימות סביב עתיד הכוח, הדיון החריג חשף גם מחלוקת עמוקה יותר בשאלת האחריות למצב בדרום לבנון. המתאם הזמני של האו"ם בביירות, קרלוס ארנו, הציג עמדה שלפיה אחת הסיבות לכך שחיזבאללה אינו מתפרק מנשקו היא ישראל, או ליתר דיוק נוכחות צה"ל בשטח. לדבריו, נסיגה ישראלית צריכה להתבצע תחילה, ורק לאחריה התבססות של צבא לבנון שעשויה לסייע בפירוז ארגון הטרור.

גם תת-מזכ"ל האו"ם האמון על "מבצעי שלום", ז'אן-פייר לקרואה, הביע עמדה דומה. הוא הזהיר מפני יצירת ואקום צבאי בדרום לבנון לאחר יציאת כוח יוניפי"ל. לדבריו, תכנון הנסיגה כבר החל, אך עדיין לא ברור כיצד ייראה היום שאחרי ומה יהיו ההשלכות על היציבות באזור ועל פעילות כוחות או"ם נוספים במדינה.

בסיכום הדיון הבהיר שוב שגריר צרפת כי קיבל "תגובות חיוביות" מהחברות במועצה, ואמר כי צרפת תמשיך לעבוד על פתרון גם בשבועות ובחודשים הקרובים. המשמעות היא שהמאבק רחוק מלהסתיים: מצד אחד צרפת, לבנון וחלק ממדינות אירופה מנסות להשאיר את הכוח, ומהצד השני ארה"ב לוחצת על סיום המנדט בהקדם.

בדיון נכח גם שגריר ישראל דני דנון, שאמר כי "יוניפי"ל נכשל במשך שנים במשימה שהוטלה עליו, ולא מנע את התעצמות חיזבאללה בדרום לבנון. ההחלטה על סיום המנדט כבר התקבלה ואין מקום לחזור לאחור. בחודשים שנותרו עד לסיום פעילותו על הכוח להתמקד באכיפת החלטה 1701 ובפירוק חיזבאללה מנשקו. האחריות לאחר מכן תהיה בידי ממשלת לבנון וצבא לבנון".

10,000 חיילים, מ-47 מדינות. פקחי יוניפי"ל ( צילום: Mohd Rasfan, AFP )

בתוך כך, גורם בכיר בישראל אמר כי "ישראל פועלת בצורה תקיפה בכל הגזרות, כולל בלבנון. כל אחד יכול לראות את זה. יוניפי"ל לא קיים את התפקיד שלו ורק הכביד עלינו. יש החלטה של מועצת הביטחון שמסיימת את תפקידו בסוף השנה. יש גם שורה של דברים אחרים, למשל אזורי הפיילוט או האם אנגליה שפועלת נגדנו תהיה במנגנון הפיקוח. אסור שתהיה דריסת רגל באזור למי שיפעל נגד ישראל. מי שלא - נשקול. לא נתנגד לאיטליה".

הגורם הוסיף: "אנחנו מתנגדים לכוח יוניפי"ל חדש. אני לא אופתע אם מזכ"ל האו"ם ינסה 'לשחזר' את יוניפי"ל. מתקיים שיח על איך להדריך את צבא לבנון, לאמן אותו. אנחנו רואים עין בעין עם הממשל האמריקני בסוגיה והסכמנו שארה"ב תאמן את יחידות העילית של הצבא הלבנוני כדי שיוכל לשלוט בשטח בצורה אפקטיבית".

ההחלטה על סיום המנדט התקבלה באוגוסט אשתקד, אז קבעה מועצת הביטחון של האו"ם כי הכוח יחל לעזוב את לבנון בשנת 2027. ישראל וארה"ב קידמו את ההחלטה מתוך התנגדות להמשך פעילות הכוח שהוקם לפני כמעט 50 שנה. בהתאם לכך, החל מחודש ינואר תחל תקופת נסיגה של שנה אחת שבסיומה אמור הכוח להתפרק ולעזוב לחלוטין את לבנון.

יוניפי"ל, ראשי התיבות באנגלית של שמו הרשמי "כוח האו"ם הזמני בלבנון", הוקם ב-1978 בעקבות מבצע ליטני שערך צה"ל בדרום לבנון. במשך עשרות שנים הכוח היה אמור רק לדווח על הפרות בקו הכחול, הכינוי לגבול עם לבנון, אבל אחרי מלחמת לבנון השנייה ב-2006 נקבע בהחלטה 1701 של מועצת הביטחון כי הכוח יקבל סמכויות אכיפה והוא אמור היה לפעול נגד חיזבאללה - אך בפועל הוא אפשר לו להתעצם צבאית ולהקים בדרום לבנון צבא טרור של ממש.