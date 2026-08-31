מעצב האופנה ג'ון גליאנו הודיע על ביטול התערוכה המתוכננת לכבודו במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק על רקע מחאה גוברת מצד תורמים, פוליטיקאים ומנהיגים בקהילה היהודית, שמחו על הכוונה לחלוק כבוד למעצב שהורשע בצרפת בשנת 2011 בפשע שנאה אנטישמי. התערוכה אמורה הייתה להיפתח בערב המט גאלה, אך גררה ביקורת קשה שכללה איומים בביטול צוואות ותרומות לצד קריאות של גורמי ממשל עירוניים לבטלה. בהודעה שפרסם באינסטגרם כתב גליאנו, "הגעתי למסקנה, בצער רב, כי הטוב ביותר הוא שהתערוכה לא תתקיים בעת הזו". הוא הוסיף כי אינו רוצה שהדיון סביבו יעמיד את המוזיאון במצב מסובך. בהנהלת המוזיאון ציינו כי פרטים על תערוכה חלופית יפורסמו בהמשך.