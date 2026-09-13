שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' ובכירים במשרדו דחפו לכך ששני אנשי הצוות של מטוס ה-F-15E שהופל מעל איראן באפריל ישתתפו בתוכנית "60 דקות" של CBS, ויספרו על פעולות החילוץ שלהם. כך דווח ברשת CNN מפי כמה מקורות הבקיאים בנושא, שאמרו כי שני אנשי הצוות הביעו תחילה הסתייגות מהשתתפות בתוכנית, ואחד מהם אף העלה חשש מהאפשרות שיורו לו במפורש להשתתף בכתבה.

גלריה הגסת'. "לחץ אישית על הטייסים להשתתף בתוכנית" ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

במקביל, לפי שלושה מהמקורות, גורמים בצבא חששו מחשיפת פרטים מסווגים על מבצע החילוץ. המקורות אמרו כי בכירים במשרד ההגנה התעקשו שאנשי הצוות יתראיינו, אך לאחר שהשניים הביעו חשש הגסת' נפגש איתם ושאל אותם ישירות אם הם מעוניינים להשתתף, במקום לכפות עליהם שיתוף פעולה. בעקבות השיחה, לפי הדיווח, הסכים להתראיין אחד הטייסים שכונה "בראבו", בעוד השני שכונה "אלפא" סירב.

ברשת האמריקנית טענו כי הדיווח האחרון שלה מדגיש את האופן שבו פועל משרד ההגנה בהובלת הגסת' לעצב את הנרטיב סביב המלחמה עם איראן, בעוד גוברת הביקורת הציבורית על הממשל בנושא. "כל הסיפור הזה הוא שקר מוחלט", מסר דובר הפנטגון שון פרנל, בתגובה לשאלות CNN על הדיווח. "ההחלטה להשתתף בריאיון הייתה של כל אחד מהטייסים בלבד, משום שזה הסיפור שלהם".

לדבריו, "משרד ההגנה נקט משנה זהירות כדי להבטיח שהביטחון המבצעי, המקורות והשיטות יישמרו. לטעון אחרת פירושו להשמיץ כל אחד מחברי הכוחות הלוחמים שלנו שהשתתף בריאיון ותמך בו".

איראן הצליחה להפיל באפריל האחרון מטוס F-15E - שהיה מטוס הקרב הראשון שהופל במדינה במהלך המלחמה. עליו היו שני אנשי צוות, טייס ונווט. הטייס חולץ שעות לאחר שנטש את המטוס, ואילו הנווט הצליח להתחמק מלכידה בידי האיראנים בהרים במשך יותר מיממה לפני שחולץ גם הוא.

שברי המטוס שאותרו באיראן ( mhkuo: AFP PHOTO / IRAN'S REVOLUTIONARY GUARD VIA SEPAH NEWS )

ב-CNN עסקו גם במאבק בין כלי התקשורת השונים, שביקשו לראיין את שני הטייסים מאז שהמטוס שלהם הופל "והתחרות הייתה עזה". ברשת טענו כי המפיק של "60 דקות" פנה לאנשי הקשר שלו בצבא כבר ביום החילוץ כדי להשיג את הריאיון. העורכת הראשית אמרה לצוות כי השגת הריאיון הוא "בעדיפות עליונה", ולפי שלושה מקורות ששוחחו עם CNN, היא פעלה ישירות מול הגסת' ובכירים נוספים בממשל כדי שהתוכנית תקבל בלעדיות.

כאמור, לפי הדיווח גורמים בצבא חששו מחשיפת פרטים בזמן שהמערכה עדיין נמשכת. שני מקורות ששוחחו עם CNN אמרו שחיילים בשירות פעיל הביעו חשש שהצגת האירוע בתוכנית היא ניסיון של משרד ההגנה להשתמש בגבורת החיילים האמריקנים במבצע המוצלח לצרכים פוליטיים. לפי המקורות, הגורמים הפוליטיים במשרד עמדו על זה שהריאיון יתקיים למרות ההסתייגויות.

לפי אחד המקורות הבקיאים בהפקת התוכנית, גם יו"ר המטות המשולבים דן קיין הביע חשש מהאפשרות שהריאיון יחשוף - אפילו שלא במכוון - טקטיקות צבאיות. אך לבסוף הוא החליט להשתתף בעצמו בכתבה.