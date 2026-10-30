חברת בטר צ'ויס בע"מ הודיעה על החזרה יזומה (ריקול) של שוקולד מריר בעקבות הימצאות אלרגן חלב שאינו מופיע ברשימת הרכיבים או ברשימת האלרגנים. שם המוצרים: שוקולד מריר COTE D'IVOIRE 60% (4610082664050); תוקף 18/11/2027; שוקולד מריר GHANA 67% (4610082664067); תוקף 25/10/2027; שוקולד מריר COLOMBIA 80% (4610082664074); תוקף 06/12/2027; שוקולד מריר DOMINICANA 77% 100 (4610082664081); תוקף 06/12/2027; תכולה - 100 גר'; שם יצרן - פובדה קונפקשיונרי בע"מ, רוסיה; שם יבואן - אקסרוס בע"מ. משרד הבריאות מסר כי צרכנים האלרגים לחלב ולאלרגנים נוספים המופיעים על גבי התווית מתבקשים שלא לצרוך אותו.