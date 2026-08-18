שבוע בלבד אחרי שסוריה אישרה כי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) צפויה לפנות משטחה "חומר גרעיני" שנמצא באתר סודי , שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני חזר בו מההחלטה - והודיע היום (שלישי) כי החומר הגרעיני יישאר בחזקת דמשק לצורך "מטרות שלוות".

השר קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם מנכ"ל סבא"א רפאל גרוסי, שביקר במדינה, והבהיר כי החזקת החומר הגרעיני תהיה כפופה לערבויות שיינתנו לסוכנות הבינלאומית. "לסוריה יש זכות להשתמש בחומר למטרות אזרחיות", אמר א-שיבאני. "שיתוף הפעולה בין סוריה לסבא"א הגיע לשלבים מתקדמים. אנו מתמודדים עם המורשת של המשטר הקודם בנוגע לפעילות גרעינית, וסוריה החדשה מצפה לשיתוף הפעולה".

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בדבריו הוא אף גינה את ישראל, שלפי הדיווחים תקפה הלילה בסוריה, ואמר: "היום אנחנו עומדים יחד כדי להדגים את מחויבותנו להיות עמוד תווך של יציבות ברמה האזורית והבינלאומית, בעוד שהכוחות הישראליים מתמידים במדיניות התוקפנות והכאוס שלהם. אנחנו מאשרים מחדש את ריבונותה של סוריה ואת קריאתה לסיום המיידי של ההפרות הישראליות".

בשבוע שעבר הודיעה הוועדה לאנרגיה אטומית של סוריה על הביקור הצפוי של משלחת מטעם סבא"א, אז גם אישרה את הדיווח על פינוי החומר הגרעיני - שכעת הוכחש. לפי גורמים ישראלים ואמריקנים ששוחחו אז עם "אקסיוס", הסוכנות הבינלאומית הגיעה לסוריה לאחר שממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה וישראל. מאחורי הקלעים, כך לפי הדיווח, היו חילופי איומים ומהלכים דיפלומטיים דרמטיים שנמשכו חודשים עד שהושג הפתרון לפני כמה שבועות.

המשטר הקודם בסוריה, תחת בשאר אסד, פיתח תוכנית גרעין חשאית שבמרכזה עמד הכור הסודי באל-כיבאר. לאחר שישראל הפציצה את הכור בשנת 2007, תוכנית הגרעין הסורית הושמדה ברובה. עם זאת, כמה אתרי מחקר, פיתוח ואחסון נותרו על כנם - וברובם לא הייתה פעילות משמעותית.

לאחר נפילת משטר אסד, סבא"א חתמה על הסכם עם השלטון הסורי החדש, שאפשר לה לבקר בכור באל-כיבאר ובכמה אתרים נוספים הקשורים לפעילות הגרעינית של סוריה בעבר.

לפי הדיווח, אחד המתקנים שישראל עקבה אחריו מקרוב בשנתיים האחרונות נקרא "אתר 99". לפי שני גורמים ישראלים ששוחחו עם האתר, משטר אסד אחסן שם חומר גרעיני שהיה חלק מפרויקט הכור הגרעיני באל-כיבאר.

גורם אמריקני אמר כי החומר כלל "עוגה צהובה" (Yellowcake) - אבקה המופקת מאורניום, שניתן בהמשך לעבד ולהעשיר כחלק ממחזור ייצור הדלק הגרעיני. עוד אמר הגורם האמריקני כי משטר אסד אחסן ב"אתר 99" גם שאריות ושרידים נוספים מאתר אל-כיבאר המופצץ.

אף שהחומר באתר לא יכול לשמש לייצור נשק גרעיני, ניתן לפי הדיווח להשתמש בו ליצירת "פצצה מלוכלכת", מטען נפץ קונבנציונלי שמפזר חומר רדיואקטיבי במטרה לזהם אזור מסוים, במקום ליצור פיצוץ גרעיני. הגורמים הישראלים אמרו שצה"ל הפציץ את הכניסות לאתר זמן קצר לאחר נפילת משטר אסד, כדי למנוע גישה אליו.