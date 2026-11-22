גרפיטי בשכונת פלורנטין בתל אביב, שהוקדש לזכר רס"ל (מיל') יובל גבאי שנפל ב-7 באוקטובר, כוסה ברובו במהלך הימים האחרונים. מדובר בציור קיר שממנו נמחקו שם משפחתו של גבאי והכיתוב "לנצח אחי, אזכור אותך תמיד". אחותו יעל, שנוהגת לפקוד את המקום כדי להתייחד עם זכרו, אמרה ל-ynet: "אני הולכת לשם יותר מאשר לקבר שלו. זה מרגיש כמו סכין בלב. מאתמול אני מרגישה רע בגלל זה".
ציור ההנצחה - אתמול ובעבר:
גבאי נהרג לאחר שהוקפץ למילואים בבוקר הטבח. הוריו מילכה ושבתאי הסתתרו באותן שעות בממ"ד ביתם בקיבוץ רעים, והוא יצא להתייצב ביחידתו. בהודעה ששלח להם באותו בוקר כתב: "אני אוהב אתכם. תשמרו על עצמכם בבקשה. אני מצטער שאני לא נמצא ברעים לשמור עליכם". בהמשך אותו יום נהרג בדרכו עם יחידתו להגן על היישוב איתמר שבשומרון.
הגרפיטי צויר כחודש לאחר הטבח במסגרת יוזמה של אוהדי הפועל תל אביב להנצחת חבריהם שנרצחו ונפלו במלחמה. בנובמבר 2023 מחקו עובדי עיריית תל אביב את הכיתוב, ובעקבות הפרסום בתקשורת התנצלה העירייה על הטעות ואפשרה לאוהדים לשחזר אותו. הפעם לא ברור מי מחק את הכתובת.
ביום שישי האחרון הגיע לפלורנטין קרוב של משפחת גבאי המתגורר בסינגפור ומבקר בארץ, וצילם את הגרפיטי. כששלח את התמונה לבני המשפחה, הם הבחינו שמשהו לא בסדר. "הוא לא ראה את הגרפיטי קודם אז הוא לא הבין מה אמור להיות שם", אמרה האחות יעל. "בתמונה ראינו רק את השם יובל, והשאר מכוסה לבן".
לדבריה, הקיר הפך בשלוש השנים האחרונות למקום הנצחה משמעותי במיוחד עבורה: "אני גרה באזור ואני הולכת לשם הרבה. מבחינתי זה אפילו יותר משמעותי מהקבר, כי קבר לא מסמל עבורי את יובל. הפועל תל אביב מסמלת אותו הרבה יותר. וזה גם מקום יותר נעים פיזית להגיע אליו. המחיקה גרמה לי להרגיש שיש אנשים חסרי אכפתיות, שאולי לא כואבים את הנושא, ושלוש שנים עבורם זה מספיק זמן כדי לשכוח. יש אנשים שחושבים שזה רק קיר, אבל מבחינתנו זה הרבה מעבר".
לדבריה, היו מקרים נוספים במהלך המלחמה שבהם נפגעה הנצחתו של אחיה, לעיתים בהקשר של יריבות בין אוהדי קבוצות כדורגל: "בגלל שאחי מזוהה עם הפועל תל אביב, אז הרבה פעמים נתקלתי בכך שהורידו סטיקרים שלו במקומות שהיו בהם גם סטיקרים של אחרים. יצא לי גם לראות שכותבים דברים על גרפיטי של נופלים, בדרך כלל נגד הפועל. אנשים כנראה לא מבינים מספיק את המשמעות של מישהו שנהרג במלחמה. גם אם זה נראה להם כמו גרפיטי או סתם סטיקר, בשביל המשפחות זה עולם ומלואו".
עיריית תל אביב מסרה בתגובה: "מהבדיקה שלנו עולה כי המחיקה לא בוצעה על ידי עיריית תל אביב-יפו או מי מטעמה. ככל שתתקבל בקשה לשחזור הציור, היא תיבחן".