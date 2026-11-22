שנפל ב-7 באוקטובר, כוסה ברובו במהלך הימים האחרונים. מדובר בציור קיר שממנו נמחקו שם משפחתו של גבאי והכיתוב "לנצח אחי, אזכור אותך תמיד". אחותו יעל, שנוהגת לפקוד את המקום כדי להתייחד עם זכרו, אמרה ל-ynet: "אני הולכת לשם יותר מאשר לקבר שלו. זה מרגיש כמו סכין בלב. מאתמול אני מרגישה רע בגלל זה".

שנפל ב-7 באוקטובר, כוסה ברובו במהלך הימים האחרונים. מדובר בציור קיר שממנו נמחקו שם משפחתו של גבאי והכיתוב "לנצח אחי, אזכור אותך תמיד". אחותו יעל, שנוהגת לפקוד את המקום כדי להתייחד עם זכרו, אמרה ל-ynet: "אני הולכת לשם יותר מאשר לקבר שלו. זה מרגיש כמו סכין בלב. מאתמול אני מרגישה רע בגלל זה".

גבאי נהרג לאחר שהוקפץ למילואים בבוקר הטבח. הוריו מילכה ושבתאי הסתתרו באותן שעות בממ"ד ביתם בקיבוץ רעים, והוא יצא להתייצב ביחידתו. בהודעה ששלח להם באותו בוקר כתב: "אני אוהב אתכם. תשמרו על עצמכם בבקשה. אני מצטער שאני לא נמצא ברעים לשמור עליכם". בהמשך אותו יום נהרג בדרכו עם יחידתו להגן על היישוב איתמר שבשומרון.

גבאי נהרג לאחר שהוקפץ למילואים בבוקר הטבח. הוריו מילכה ושבתאי הסתתרו באותן שעות בממ"ד ביתם בקיבוץ רעים, והוא יצא להתייצב ביחידתו. בהודעה ששלח להם באותו בוקר כתב: "אני אוהב אתכם. תשמרו על עצמכם בבקשה. אני מצטער שאני לא נמצא ברעים לשמור עליכם". בהמשך אותו יום נהרג בדרכו עם יחידתו להגן על היישוב איתמר שבשומרון.

גבאי נהרג לאחר שהוקפץ למילואים בבוקר הטבח. הוריו מילכה ושבתאי הסתתרו באותן שעות בממ"ד ביתם בקיבוץ רעים, והוא יצא להתייצב ביחידתו. בהודעה ששלח להם באותו בוקר כתב: "אני אוהב אתכם. תשמרו על עצמכם בבקשה. אני מצטער שאני לא נמצא ברעים לשמור עליכם". בהמשך אותו יום נהרג בדרכו עם יחידתו להגן על היישוב איתמר שבשומרון.

ביום שישי האחרון הגיע לפלורנטין קרוב של משפחת גבאי המתגורר בסינגפור ומבקר בארץ, וצילם את הגרפיטי. כששלח את התמונה לבני המשפחה, הם הבחינו שמשהו לא בסדר. "הוא לא ראה את הגרפיטי קודם אז הוא לא הבין מה אמור להיות שם", אמרה האחות יעל. "בתמונה ראינו רק את השם יובל, והשאר מכוסה לבן".

ביום שישי האחרון הגיע לפלורנטין קרוב של משפחת גבאי המתגורר בסינגפור ומבקר בארץ, וצילם את הגרפיטי. כששלח את התמונה לבני המשפחה, הם הבחינו שמשהו לא בסדר. "הוא לא ראה את הגרפיטי קודם אז הוא לא הבין מה אמור להיות שם", אמרה האחות יעל. "בתמונה ראינו רק את השם יובל, והשאר מכוסה לבן".

ביום שישי האחרון הגיע לפלורנטין קרוב של משפחת גבאי המתגורר בסינגפור ומבקר בארץ, וצילם את הגרפיטי. כששלח את התמונה לבני המשפחה, הם הבחינו שמשהו לא בסדר. "הוא לא ראה את הגרפיטי קודם אז הוא לא הבין מה אמור להיות שם", אמרה האחות יעל. "בתמונה ראינו רק את השם יובל, והשאר מכוסה לבן".

לדבריה, הקיר הפך בשלוש השנים האחרונות למקום הנצחה משמעותי במיוחד עבורה: "אני גרה באזור ואני הולכת לשם הרבה. מבחינתי זה אפילו יותר משמעותי מהקבר, כי קבר לא מסמל עבורי את יובל. הפועל תל אביב מסמלת אותו הרבה יותר. וזה גם מקום יותר נעים פיזית להגיע אליו. המחיקה גרמה לי להרגיש שיש אנשים חסרי אכפתיות, שאולי לא כואבים את הנושא, ושלוש שנים עבורם זה מספיק זמן כדי לשכוח. יש אנשים שחושבים שזה רק קיר, אבל מבחינתנו זה הרבה מעבר".

לדבריה, הקיר הפך בשלוש השנים האחרונות למקום הנצחה משמעותי במיוחד עבורה: "אני גרה באזור ואני הולכת לשם הרבה. מבחינתי זה אפילו יותר משמעותי מהקבר, כי קבר לא מסמל עבורי את יובל. הפועל תל אביב מסמלת אותו הרבה יותר. וזה גם מקום יותר נעים פיזית להגיע אליו. המחיקה גרמה לי להרגיש שיש אנשים חסרי אכפתיות, שאולי לא כואבים את הנושא, ושלוש שנים עבורם זה מספיק זמן כדי לשכוח. יש אנשים שחושבים שזה רק קיר, אבל מבחינתנו זה הרבה מעבר".

לדבריה, הקיר הפך בשלוש השנים האחרונות למקום הנצחה משמעותי במיוחד עבורה: "אני גרה באזור ואני הולכת לשם הרבה. מבחינתי זה אפילו יותר משמעותי מהקבר, כי קבר לא מסמל עבורי את יובל. הפועל תל אביב מסמלת אותו הרבה יותר. וזה גם מקום יותר נעים פיזית להגיע אליו. המחיקה גרמה לי להרגיש שיש אנשים חסרי אכפתיות, שאולי לא כואבים את הנושא, ושלוש שנים עבורם זה מספיק זמן כדי לשכוח. יש אנשים שחושבים שזה רק קיר, אבל מבחינתנו זה הרבה מעבר".