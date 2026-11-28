צה"ל והמשטרה הודיעו כי סיכלו הלילה (בין שישי לשבת) ניסיון הברחה משמעותי לישראל, שכלל 15 רובי קלצ'ניקוב, טלפונים ויותר מ-100 ק"ג סמים בגבול המערבי.
לפי ההודעה, כוחות צה"ל זיהו הלילה כמה בלונים שחצו ממערב לשטח מדינת ישראל "בניסיון להבריח סמים ונשקים". לאחר הזיהוי, נכתב, כוחות אוגדה 80 וכוחות ימ"ס דרום קפצו למרחב ואיתרו את הבלונים שנשאו עליהם את 15 הרובים - ולצידם גם שני טלפונים ניידים ושלושה שקים שהכילו את הסמים.
הנשקים והסמים שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.
לפי הערכות, אלפי רחפנים חצו את הגבול בשנתיים האחרונות, ובשנה שעברה היו מאות הברחות. בניסיון להסתגל לשיטות שפיתחו כוחות הביטחון לזהות את הרחפנים וליירטם, המבריחים עברו לשימוש בבלונים. רק בשבוע שעבר סוכלה באזור ניצנה הברחה דומה על-ידי בלונים של רובי קלצ'ניקוב.