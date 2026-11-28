צה"ל והמשטרה הודיעו כי סיכלו הלילה (בין שישי לשבת) ניסיון הברחה משמעותי לישראל, שכלל 15 רובי קלצ'ניקוב, טלפונים ויותר מ-100 ק"ג סמים בגבול המערבי.

צה"ל והמשטרה הודיעו כי סיכלו הלילה (בין שישי לשבת) ניסיון הברחה משמעותי לישראל, שכלל 15 רובי קלצ'ניקוב, טלפונים ויותר מ-100 ק"ג סמים בגבול המערבי.

צה"ל והמשטרה הודיעו כי סיכלו הלילה (בין שישי לשבת) ניסיון הברחה משמעותי לישראל, שכלל 15 רובי קלצ'ניקוב, טלפונים ויותר מ-100 ק"ג סמים בגבול המערבי.