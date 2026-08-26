, בן 24 מרמלה, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עו"ד ארבל פלדמן ממניע כספי. כמו כן, מיוחסות לאלרגוב עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט.

, בן 24 מרמלה, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עו"ד ארבל פלדמן ממניע כספי. כמו כן, מיוחסות לאלרגוב עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט.