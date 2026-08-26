פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד אחמד אל-רג'וב, בן 24 מרמלה, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עו"ד ארבל פלדמן ממניע כספי. כמו כן, מיוחסות לאלרגוב עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט.
מכתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד שרה טל מפרקליטות מחוז מרכז, עלה כי הנאשם, אותו ייצג עו"ד פלדמן, לא היה מרוצה מקצב התקדמות תביעה בסך 18 אלף שקלים מול חברת הביטוח בעקבות תאונת דרכים שעבר. על רקע זה, החליט לרצוח אותו ולצורך כך הצטייד באקדח חצי אוטומטי טעון במחסנית.
אל-רג'וב הגיע למשרדו של עו"ד פלדמן בלב ראשון לציון ב-4 באוגוסט, עם אקדח מוסתר בבגדיו, וירה בו מטווח קצר שש יריות בפלג גופו העליון, בראשו ובידו. מייד לאחר מכן, ירד במדרגות הבניין, רץ לרכבו ונסע מהמקום. בדרך, העלים את הטלפון הנייד ואת האקדח, וזאת כדי לשבש מהלכי משפט. כעבור כשעתיים, הסגיר את עצמו בתחנת המשטרה באשדוד ומסר כי רצח את עו"ד פלדמן ממניע כספי.
הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגד אל-רג'וב, שכן התנהגותו חסרת הרסן מעידה על אכזריותו וכי הפחד מהחוק לא חל עליו. עו"ד טל ציינה בבקשת המעצר, כי פגיעה בעורך דין הפועל במסגרת החוק כשלוחו של לקוחו, מהווה חציית קו אדום ופגיעה אנושה באדם, במשפחתו ובאינטרס הציבורי למנוע כל פגיעה בעורכי דין העושים מלאכתם נאמנה, ללא מורא פן ייפגעו בחייהם.