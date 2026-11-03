במהלך פגישת ראש גוש השינוי הודגש הצורך לקבל ראשונים מהנשיא את המנדט להרכבת הממשלה. בנוגע לזהות יו"ר הכנסת שמיועד להחליף את אמיר אוחנה, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן לא קיבלו את הסכמתו של גדי איזנקוט למינויו של יאיר לפיד לתפקיד. בישיבה לא נשללה האפשרות לשיתוף פעולה עם החרדים. יאיר גולן העלה את סוגיית המפלגות הערביות ושאל הם ההחלטה שלא לשתף איתן פעולה היא סופית. כל המשתתפים השיבו לו כי ההחלטה על כך היא אכן סופית. מפלגת הדמוקרטים מצידה הודיעה כי לא תהיה חלק ממשלת אחדות עם נתניהו. "אם זה ילך לאחדות, אנחנו בחוץ", אמרו בדמוקרטים.