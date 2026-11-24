בית משפט השלום בירושלים הרשיע היום (שלישי) על בסיס הודאה במסגרת הסדר טיעון, את נחמן פלטניק, אברהם פריד, גרשון חנון ושמעון טעם מבית שמש, בגין חלקם בהתפרעות מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, באלון שבות.
על פי כתב האישום המתוקן, על רקע פסקי דין שעסקו באכיפת חובת הגיוס על תלמידי ישיבות, פורסמה קריאה לקיום מחאה נגד גיוס תלמידי ישיבות. בעקבות זאת הגיעו יותר מ-100 בני אדם, ובהם הנאשמים, לאלון שבות, שם הבינו הארבעה שהמחאה תתקיים מול ביתו של השופט סולברג.
לפי האישום, עם הגעת המשתתפים למקום התפתחה התפרעות אלימה מצד חלק מהנוכחים, במטרה להרתיע את השופט סולברג ביחס להכרעותיו השיפוטיות בנושא גיוס תלמידי ישיבות. במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית ונעשו ניסיונות לפרוץ לתוכו. כמו כן, הותקף אחד משכניו של השופט וניידת משטרה שהגיעה למקום נאלצה לסגת מחשש לפגיעה בשוטר.
הנאשמים, צוין, עמדו סמוך לבית במהלך ההתפרעות האלימה והתקהלו עם יתר הנוכחים "תוך הפרת השלום". שניים מהם אף נכנסו לזמן קצר לחניה הצמודה לבית. הארבעה הורשעו בעבירת התפרעות, ושניים מהם, פלטניק ופריד, הורשעו גם בעבירה של הסגת גבול כדי לעבור עבירה. החקירה נוהלה על ידי ימ"ר ש"י במשטרה.
עו"ד אריאל אילוז מפרקליטות מחוז ירושלים מסר: "האירוע שהתרחש בסמוך לביתו של השופט סולברג ובחצר ביתו לא היה בגדר מחאה לגיטימית, אלא התפרעות אלימה וחמורה. מערכת אכיפת החוק רואה בחומרה ניסיון להפעיל לחץ על שופט בית המשפט העליון באמצעות התפרעות אלימה בסביבת ביתו. ההרשעות היום מבהירות כי מי שנוטל חלק בהתפרעות אלימה צריך לשאת באחריות פלילית למעשיו. זכות המחאה היא זכות יסוד, אך היא אינה מקנה היתר להשתתף בהתפרעות אלימה וחמורה".