. בעקבות זאת הגיעו יותר מ-100 בני אדם, ובהם הנאשמים, לאלון שבות, שם הבינו הארבעה שהמחאה תתקיים מול ביתו של השופט סולברג.

. בעקבות זאת הגיעו יותר מ-100 בני אדם, ובהם הנאשמים, לאלון שבות, שם הבינו הארבעה שהמחאה תתקיים מול ביתו של השופט סולברג.

לפי האישום, עם הגעת המשתתפים למקום התפתחה התפרעות אלימה מצד חלק מהנוכחים, במטרה להרתיע את השופט סולברג ביחס להכרעותיו השיפוטיות בנושא גיוס תלמידי ישיבות. במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית ונעשו ניסיונות לפרוץ לתוכו. כמו כן, הותקף אחד משכניו של השופט וניידת משטרה שהגיעה למקום נאלצה לסגת מחשש לפגיעה בשוטר.

לפי האישום, עם הגעת המשתתפים למקום התפתחה התפרעות אלימה מצד חלק מהנוכחים, במטרה להרתיע את השופט סולברג ביחס להכרעותיו השיפוטיות בנושא גיוס תלמידי ישיבות. במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית ונעשו ניסיונות לפרוץ לתוכו. כמו כן, הותקף אחד משכניו של השופט וניידת משטרה שהגיעה למקום נאלצה לסגת מחשש לפגיעה בשוטר.

לפי האישום, עם הגעת המשתתפים למקום התפתחה התפרעות אלימה מצד חלק מהנוכחים, במטרה להרתיע את השופט סולברג ביחס להכרעותיו השיפוטיות בנושא גיוס תלמידי ישיבות. במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית ונעשו ניסיונות לפרוץ לתוכו. כמו כן, הותקף אחד משכניו של השופט וניידת משטרה שהגיעה למקום נאלצה לסגת מחשש לפגיעה בשוטר.

הנאשמים, צוין, עמדו סמוך לבית במהלך ההתפרעות האלימה והתקהלו עם יתר הנוכחים "תוך הפרת השלום". שניים מהם אף נכנסו לזמן קצר לחניה הצמודה לבית. הארבעה הורשעו בעבירת התפרעות, ושניים מהם, פלטניק ופריד, הורשעו גם בעבירה של הסגת גבול כדי לעבור עבירה. החקירה נוהלה על ידי ימ"ר ש"י במשטרה.

הנאשמים, צוין, עמדו סמוך לבית במהלך ההתפרעות האלימה והתקהלו עם יתר הנוכחים "תוך הפרת השלום". שניים מהם אף נכנסו לזמן קצר לחניה הצמודה לבית. הארבעה הורשעו בעבירת התפרעות, ושניים מהם, פלטניק ופריד, הורשעו גם בעבירה של הסגת גבול כדי לעבור עבירה. החקירה נוהלה על ידי ימ"ר ש"י במשטרה.

הנאשמים, צוין, עמדו סמוך לבית במהלך ההתפרעות האלימה והתקהלו עם יתר הנוכחים "תוך הפרת השלום". שניים מהם אף נכנסו לזמן קצר לחניה הצמודה לבית. הארבעה הורשעו בעבירת התפרעות, ושניים מהם, פלטניק ופריד, הורשעו גם בעבירה של הסגת גבול כדי לעבור עבירה. החקירה נוהלה על ידי ימ"ר ש"י במשטרה.