חברת המדיה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, המפעילה את הרשת החברתית Truth Social, עלולה להידרש להחזיר למשקיעים חוב של עד מיליארד דולר כבר בסוף החודש, בשעה שמנייתה נסחרת סמוך לשפל היסטורי. מחזיקי איגרות חוב שהנפיקה החברה במאי 2025 רשאים לדרוש את כספם בחזרה ב-30 בנובמבר, אף שמועד הפירעון המקורי נקבע ל-2028. מניית החברה צנחה ביותר משני שלישים מתחילת השנה, ונסחרה אתמול סביב 4.20 דולר, לעומת מחיר של 34.72 דולר שבו ניתן להמיר את החוב למניות. החברה הודיעה כי במקרה של דרישת פירעון היא עשויה להשתמש במזומנים, למכור נכסים או לגייס מימון נוסף.